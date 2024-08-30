Джеймс Воулз: «Мик Шумахер – не особенный, будущее «Уильямса» – не во вложениях в прошлое»
Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал, как принимал решение о замене Логана Сарджента.
С Гран-при Италии кокпит американца занял юниор команды Франко Колапинто. Другими претендентами считали резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера и запасного «Ред Булл» и «РБ» Лиама Лоусона.
«Одним вариантом был Лиам Лоусон, другим – Мик, третьим – Франко. Что касается Лиама, позиция «Ред Булл» по контракту не устроила «Уильямс», так что вариант отпал в тех обстоятельствах.
[Шумахер –] грамотный пилот. Я знаю, что у него был шанс, но он проделал невероятную работу с «Альпин», «Мерседесом» и «Маклареном». Все его защитники скажут, что он адаптировался и изменился.
Так что выбор был между Миком – а Мик проявлял себя здорово – и вложениями в человека, который является частью нашей Академии, провел сотни или тысячи кругов на нашем симуляторе, пилотировал болид – единственный гонщик, кто выступал в этом году в первой практике [перед Гран-при Великобритании].
Я считаю, они оба подходят под категорию хороших, но не особенных пилотов. Думаю, надо очень четко об этом говорить. Мик – не особенный. Он просто хороший гонщик. У него гораздо больше опыта, чем у Франко. Однако будущее «Уильямса» – не во вложениях в прошлое. Оно в поддержке талантов, которые позволяют нам двигаться вперед. Если вкладываешь такие деньги в Академию, нужно подкреплять свои слова действиями.
Франко в чемпионате «Ф-2» выше Антонелли, выше Бермэна. Он в «МП [Моторспорт]» – при всем уважении, это не «Према» и не «АРТ».
Считаю ли я, что мы бросили человека в глубокий омут? Конечно, 100 процентов. Но послушайте, что говорит сам Франко, и вы услышите, что он готов к вызову. Он знает, что его ждет», – заявил Воулз.
Лоусон был первым выбором «Уильямса» на замену Сарджента, но «Ред Булл» заблокировал переход (Formu1a.uno)
Ральф Шумахер: «Абсурдно и бессмысленно сажать в «Уильямс» Колапинто, а не Мика с опытом»
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