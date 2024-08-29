«Гоночный Месси» вместо главного крэшера: шок-замена в аутсайдере «Ф-1»!

В подготовке новичка помогла Россия.

За полтора года в «Ф-1» Логан Сарджент запомнился как главный крашер пелотона. В 2023-м он стал «рекордсменом» по стоимости аварий и в этом году как будто стремился повторить достижение.

Некоторые аварии американца поражали нелепостью – к примеру, в первой практике на «Сузуке» Логан улетел в стену из-за того, что на ровном месте выехал на траву. Сарджент разбил новинки и принес ущерб в $1 млн:

На последнем этапе в Нидерландах пилот вновь «выделился»: устроил в третьей практике одну из самых смачных аварий сезона и вновь разворотил новинки (а ведь команда привезла крупный пакет из пяти обновлений, включая ключевой элемент в виде днища).

И все это усугубляется тем, что Сарджент выступал за «Уильямс» – одну из самых слабых команд «Ф-1», которая до недавнего времени пользовалась таблицами Excel и теперь отчаянно пытается выбраться из кризиса . В таких условиях команда не может себе позволить подобные инциденты – да еще и в таком количестве.

Уже по ходу Гран-при Нидерландов в паддоке ожидаемо заговорили о возможном увольнении Логана (авария в третьей практике просто лишний раз убедила руководство «Уильямса» в правильности решения). Главными кандидатами называли протеже «Ред Булл» Лиама Лоусона и Мика Шумахера, которого курирует босс «Мерседеса» Тото Вольфф (тем более «Уильямсом» как раз управляет его старый знакомый и подчиненный Джеймс Воулз – бывший главный стратег «Мерседеса»).

В самой команде склонялись к опции с Лоусоном (у Мика практически такая же репутация крашера, как у Сарджента, а еще он занят в программе гонок на выносливость за «Альпин» с собственными контрактами и обязательствами), однако «Ред Булл» ее заблокировал . Действующие чемпионы хотят сохранить возможность в любой момент времени посадить Лиама в одну из своих команд – где висят на волоске судьбы Дэна Риккардо и Серхио Переса.

В итоге в «Уильямсе» решили ни с кем не связываться и взять пилота из собственной академии – 21-летнего аргентинца Франко Колапинто. Юниор доедет сезон вместо Логана Сарджента, пока в 2025-м в команду не придет подписанный летом Карлос Сайнс.

Причем цель – внезапно даже очки!

«Мы только что привезли большой пакет обновлений, и нам нужно извлекать максимум из каждой возможности заработать очки – при такой-то плотной борьбе в середине пелотона. Мы также верим в наших юных пилотов из академии «Уильямса». Франко получил потрясающую возможность продемонстрировать, на что он способен, за последние девять гонок сезона», – сказал Воулз.

Крайне неожидланное и весьма сомнительное решение – но с большим количеством потенциальных бенефициаров.

Колапинто начинал как протеже Алонсо и уже прокатился в «24 часах Ле-Мана» – за российскую команду!

Франко родился в Буэнос-Айрисе, картингом занялся в девять лет. После череды побед в местных турнирах Колапинто отправился покорять Европу – в одиночку в 14 лет.

«Начиная с 14 лет, когда я один переехал жить в Италию, возвращаюсь домой только на Рождество и Новый год. Думаю, порой люди не знают или не понимают, как это сложно для того, кто приехал [в Европу] из Аргентины или Южной Америки в целом.

Очень трудно переезжать в таком возрасте. Но если хочешь пробиться в «Формулу-1», то здесь [в Европе] куда более профессиональный подход.

Принять решение было очень просто, ведь я знал, чего хотел. Но моей семье было очень сложно принять то, что меня придется оставить одного в другой стране, где я не знал языка, не понимал, как все устроено, и должен был проживать на базе», – рассказывал пилот.

«Мне внезапно пришлось научиться готовить, стирать – а еще я не знал итальянского. Было очень сложно, но, думаю, я тогда вырос сильнее всего», – говорил он в другом интервью.

Серьезную карьеру в открытых колесах Колапинто начал в 2018-м, когда зажег на финальных этапах испанской «Формуле-4». На следующий год его взял к себе в команду Педро де ла Роса – бывший пилот «Ф-1». Он же на предсезонных тестах Гран-при познакомил Франко с Фернандо Алонсо и убедил двукратного поддержать карьеру юноши. В итоге за рулем болида DriveX (команды академии Педро) в цветах бренда Алонсо FA Racing аргентинец выиграл 11 гонок из 21-й и взял титул.

Пилота уже были готовы взять сразу в «Ф-3», но Колапинто не подходил по возрасту. Да и нагрянули финансовые трудности, из-за которых пришлось прекратить сотрудничество с Алонсо. К счастью для юниора, за его карьеру взялось агентство Bullet Sports Management – его возглавляет победитель чемпионата ГТ от ФИА Джейми Кэмпбелл-Уолтер.

Спецы дали неплохой толчок карьере аргентинца. Колапинто сошелся с молодежной командой «МП Моторспорт» и за последние годы провел с ней все сезоны в открытых колесах: с 2020-го он выступал за них в «Формуле Рено» (3-й в зачете), региональной европейской «Формуле» (6-й), «Формуле-3» (4-й), а с этого года гонялся в «Формуле-2» (на момент публикации занимает 6-е место в чемпионате). Лишь в 2022-м Франко ездил за другую команду – в 2022-м в «Ф-3» за «Ван Амерсфорт».

Попутно из-за не самых высоких результатов в Европе в 2020-м агентство отправило его в новозеландскую «формулу» – Toyota Racing Series (где тоже гонялся за команду «МП»). Там в борьбе с юниорами «Ред Булл» Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой аргентинец закончил сезон на третьем месте, подняв репутацию.

Для еще большей медийности и опыта в 2021-м ему устроили опыт в гонках на выносливость. Колапинто посадили в российскую команду G-Drive Racing, вместе с которой он стал третьим в азиатской серии «Ле-Ман» и четвертым в европейской версии чемпионата. И да, Франко гонял в «24 часах Ле-Мана» в одном экипаже с Романом Русиновым и Ником де Врисом. Они стали седьмыми.

«Мои менеджеры отправляли меня туда-сюда, чтобы я боролся в различных чемпионатах и получал много опыта, чтобы я всегда был окружен людьми, у которых можно многому научиться. В 17 лет я принял участие в «Ле-Мане» – это был очень хороший опыт, но, конечно, выступление в гонках на выносливость в столь раннем возрасте создает ощущение, будто шансы попасть в «Формулу-1» резко отдалились», – делился Колапинто.

А вообще это обычное дело для более-менее талантливых юниоров с финасовыми проблемами: они часто переходят в кузовные гоник или заезды на выносливость, чтобы хоть немного подзаработать на новые тестовые сессии или пару этапов в молодежных сериях. Если же с «формулами» не выходит, то по таким старым связям можно будет в бущущем найти опции продолжения гоночной карьеры и за пределами вертикали открытых колес, но в целом цель – именно дополнительное финансировние. В ход идут любые средства.

Опыт и потенциал аргентинца привлек «Уильямс», и в начале 2023-го его взяли в молодежную программы команды. Но даже такое достижение не гарантировало ему хотя бы немного надежного будущего.

Деньги на карьеру Колапинто собирали всей Аргентиной: помогли айтишники и диджей

Франко испытывает проблемы с финансами практически с самого начала карьеры, о чем сам говорил:

«Когда я начинал в «Формуле-4», я выиграл чемпионат. Но после этого у меня не было средств на участие в других сериях. Тут мне и помогли мои менеджеры, которые нашли меня и начали работать над тем, чтобы найти спонсоров и инвесторов, которые профинансировали бы мою карьеру.

Они отлично справились с ситуацией, когда денег не было совсем. Они нашли нужных людей в Европе. Нам удалось принять участие в «Формуле Рено». Я получил невероятную поддержку от «МП», они были со мной в автоспорте на протяжении большей части моей карьеры.

Из-за проблем с бюджетом дела то шли в гору, то резко скатывались вниз. Начинается январь или февраль, а ты все еще не знаешь, будешь ли ты выступать. Это серьезное напряжение. Ты беспокоишься о том, будешь ты гоняться или нет.

В какой-то момент ситуация, когда в феврале ты без понятия, где будешь выступать и за кого, воспринимается как нечто нормальное. Но это ненормально».

Самый мощный дефицит пилот испытал после последнего сезона в «Ф-3». Для перехода в «Ф-2» ему требовалось около 2,5 млн долларов . Об этом прознали аргентинские фанаты. Гонщиков из их страны не было в «Ф-1» уже 23 года (последний – Гастон Маццкане в 2001-м), и юниор «Уильямса» с его потенциалом был ближе всех к ее возвращению в чемпионат.

Но Франко привлек фанатов целеустремленностью и частично благодаря рекламным кампаниям местного автоклуба (например, другому аргентинскому гонщику устраивали заезд на «Инди-500» в ливрее в честь победы футбольной сборной на ЧМ!) , что ему даже приходится отбиваться от резких сравнений с такими гигантами, как Лионель Месси:

«Очень сложно чувствовать себя как Лео Месси, но иногда я вижу, что [болельщики] сравнивают, и я отвечаю: «Ребята, вы с ума сошли», ведь Месси как бог, и я говорю: «Нельзя меня сравнивать».

Но в «Ф-1» 23 года не было пилота из Аргентины, так что многие аргентинцы счастливы, это особенный момент для них и для меня. Это прекрасный способ завершить все эти годы без гонщика из нашей страны.

Я бы с удовольствием поддержал какого-нибудь молодого парня из моей страны. Сейчас многие дети и люди вливаются в «Формулу-1», смотрят сериал от Netflix, и все они поддерживают меня. Это замечательно».

В соцсетях запустили хэштег в поддержку Колапинто – #FranColapintoaF2 («Колапинто в «Ф-2»). Болельщики призывали местных селебрити и бизнесменов помочь юниору. И богачи откликнулись!

На выручку Франко пришли стример Coscu (на «твиче» у него почти 4 млн подписчиков) и гендиректор компании по разработке программного обеспечения Globant Мартин Мигоя. Мартин вдобавок привлек своего компаньона диджея и продюсера BZRP (полностью Bizarrap; в прошлом году засветился в футболе и помог Шакире записать песню против бывшего мужа Жерара Пике ).

«Франко, я и Globant хотели бы помочь! Bizarrap, присоединишься?» – написал Мигоя.

«Уф, Франко, набьем на корпусе болида bzrp? Хахаха», – ответил музыкант.

В итоге Колапинто удалось собрать пять спонсоров. Главными стали Globant ($3 млн), аукционный маркетплейс Mercado Libre ($1 млн) и Аргентинский автомобильный клуб ($500 тыс.). Правда, в «Ф-1» пилотам разрешено иметь только двух спонсоров, но, как заявляет близкий к гонщику журналист Габриеле Брасеско , эту проблему уже решили. Для участия Франко в Гран-при Globant собрала 10 млн долларов.

И если вам кажется, что Франко превратился в рентача, то это не совсем так: ведь огромный домашний интерес и волна фанатов на рынке Латинской Америки на самом деле все оправдают. Ассоциация с «гоночным Месси», да еще и как главных патронов его карьеры – лучший возможный рекламный, маркетинговый и пиар-инструмент, и обе компании теперь окажутся буквально повсюду на всех своих рынках. И это помимо обычной репрезентации в соцсетях и на банерах команды «Ф-1» и потенциального присутсвия в сериале на Netflix – такую мировую рекламную кампанию за те же деньги они бы точно нигде бы не купили!

В «Уильямсе» рассчитывают, что пилот будет бороться за очки. Это оправданно?

После подписания аргентинца Джеймс Воулз так объяснил решение команды:

«Замена пилота посреди сезона – непростое решение, однако мы считаем, что это дает «Уильямсу» наилучшие возможности сражаться за очки в оставшейся части сезона».

Звучит излишне оптимистично. До уик-энда в Италии Франко пилотировал болид «Ф-1» всего лишь два раза: на послесезонных тестах в 2023-м и в первой практике Гран-при Великобритании этого года (заменял Логана Сарджента; по правилам команды должны дважды за сезон предоставить место в практике юниору).

Но это только кажется, что все плохо. В действительности Колапинто может удивить: в «Уильямсе» знают об этом по опыту Великобритании. Франко тогда проехал 25 кругов и показал время на 0,4 секунды хуже Алекса Албона – для пилота без опыта вполне неплохой результат. Но тут скорее важно другое: как он проявил себя в работе с командой:

«Некоторые пилоты, вероятно, сказали бы: «Окей, я очень-очень рад [возможности выступить за рулем болида «Ф-1»]». Но вместе с этим они испытывают серьезный стресс, – говорил о практике в Британии спортивный директор и глава академии «Уильямса» Свен Смитс. – И мы видели, что совмещение «Ф-2» с первой практикой «Ф-1» работает хорошо лишь иногда, в большинстве случаев пилотам сложно переключиться между болидами.

Если вспомнить, как Франко справился в четверг [накануне практики], когда он пришел к нам на инженерный брифинг, как он работал с инженером Логана, как он справился со всей той неделей, начиная с утра понедельника, – то у него все отлично получилось.

Мы удивились тому, насколько спокойно он себя вел все время. Он отлично справился, я очень доволен.

Он выполнил всю программу, верно исполнил все процедуры, внес все изменения, которые мы просили его произвести во время сессии. Для первого раза его времена были очень хороши – после всего лишь симулятора и одного раза за рулем болида «Ф-1» в Абу-Даби на юниорских тестах.

Чему мы очень рады – так это тому, как он начал сессию и как закончил ее. На протяжении всего времени мы наблюдали улучшение темпа, каждый круг был лучше предыдущего, а в конце мы увидели улучшение и на длинной дистанции. Так что он отлично поработал».

По словам менеджера пилота Марии Катаринеу, переговоры о замене Сарджента начались еще в пятницу во время Гран-при Нидерландов – то есть прямо перед мощной аварией Сарджента. Также она отметила, что одним из ключевых моментов для «Уильямса» стал победный обгон Колапинто в Имоле:

Для борьбы за победу да еще и на последнем круге Франко действовал максимально точно и хладнокровно – как раз этого и недоставало нестабильному Сардженту.

К тому же, многие неудачи Колапинто в младших сериях легко объяснить его проблемами с финансами. Один из главных способов покорить молодежные серии – купить себе как можно больше времени для тестов. За счет этого зачастую далеко не самые талантливые пилоты опережают потенциальных новичков – просто за счет большего наката.

«Думаю, недостаток практики – это то, на что никто не смотрит, – говорит о своем опыте в «Ф-2» Колапинто. – Что касается меня, то я получил ее по ходу сезона, из-за чего первые несколько гонок вышли весьма сложными и подпортили старт сезона. Но я все равно становился лучше. Я исправлялся во время гоночных уик-эндов, где всего одна 45-минутная практика, перед квалификацией ты можешь проехать только 4-5 быстрых кругов.

Этим я и отличаюсь в наибольшей степени от других пилотов. Возможно, я заплатил за это в первой части сезона. Люди, которые пользуются невероятной поддержкой по типу [Андреа Кими] Антонелли, провели столько тестов на многих трассах. Они уже были в Катаре и на других трассах, о тестах на которых я даже и мечтать не могу».

Позволить не самому обеспеченному, но потенциально быстрому юниору проехать девять Гран-при – значит серьезно вложиться в будущее. Далеко не факт, что Сайнс или Албон останутся в команде после истечения контрактов: оба – вполне желанные пилоты на рынке, а тот же Карлос наверняка будет ждать возможности вернуться в топ-команды. Потому было бы неплохо уже сейчас подготовить потенциальную замену. В этом плане Колапинто – отличный вариант.

Остается надеяться, что недостаток опыта не сыграет с аргентинцем злую шутку и не превратит его в Сарджента 2.0. И это главный риск «Уильямса»: ведь новичок под давлением – это практически синоним фразы «опасность потенциальных аварий».

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose; instagram.com/francolapinto ; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press