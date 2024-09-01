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Макс Ферстаппен о темпе «Ред Булл»: «Самый доминирующий болид за все время превратили в монстра»

Ферстаппен обрушился с критикой на болид «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» высказал резкое недовольство скоростью RB20 и рассчитывает на то, что вместе с командой сможет исправить ситуацию.

«Я много раз об этом говорил, и теперь дело за командой – нужно многое изменить в нашем болиде. Мы по сути от сильно доминирующего болида пришли к неуправляемому за период от шести до восьми месяцев. Для меня это очень странно. Нужно изучить болид вдоль и поперек.

Сейчас мы ужасны во всем, так что нужно многое поменять», – сказал Макс.  

Ферстаппена также спросили, можно ли расценивать как позитивный момент то, что Ландо Норрис упустил победу в Монце:

«В какой-то степени да, но я не хочу вот так смотреть на чемпионат. Мы должны исходить из собственных достижений. Сегодняшний день и весь уик-энд прошли плохо.

Всем вполне очевидно, что мы должны делать – теперь нам нужно все исправить. Будет нелегко сделать это быстро. И если мы сможем решить проблемы, то болид вновь станет управляемым.

В прошлом году у нас была потрясающая машина. Самый доминирующий болид за все время. И мы превратили его в монстра. Нужно все исправить.

Неважно, сколько недель это займет. Нам просто нужно продолжать работать. Оправданий быть не может».

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Италии
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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