Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Я здесь не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить»
Норрису не нужны победы с командной тактикой.
Пилот «Макларена» по итогам Гран-при Италии заявил, что ему не нужна помощь со стороны команды и напарника и подаренные ему места и возможные победы.
Норрис, стартовавший с поула, на первом же круге пропустил вперед Оскара Пиастри. В дальнейшем ему так и не удалось опередить напарника, и в результате он закончил заезд лишь третьим.
С учетом слабого результата Макса Ферстаппена многие задавались вопросов, но стоило ли «Макларену» применить командную тактику и отдать предпочтение Норрису.
«Мне оказывали помощь. Да, Пиастри мне помогает! И я здесь в любом случае не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить. Я здесь совсем не ради этого. Я здесь ради гонок. Оскар провел гонку лучше меня. Я финишировал третьим – значит, такого результата я и заслужил.
И на самом деле, на каждом Гран-при мой ответ будет оставаться неизменным: я должен делать максимум того, на что способен. Чем больше очков я буду отыгрывать – тем лучше. В любом случае, впереди еще восемь гонок», – рассказал Норрис.
Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?
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