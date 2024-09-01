Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Я здесь не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить»

Норрису не нужны победы с командной тактикой.

Пилот «Макларена » по итогам Гран-при Италии заявил, что ему не нужна помощь со стороны команды и напарника и подаренные ему места и возможные победы.

Норрис, стартовавший с поула, на первом же круге пропустил вперед Оскара Пиастри . В дальнейшем ему так и не удалось опередить напарника, и в результате он закончил заезд лишь третьим.

С учетом слабого результата Макса Ферстаппена многие задавались вопросов, но стоило ли «Макларену» применить командную тактику и отдать предпочтение Норрису.

«Мне оказывали помощь. Да, Пиастри мне помогает! И я здесь в любом случае не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить. Я здесь совсем не ради этого. Я здесь ради гонок. Оскар провел гонку лучше меня. Я финишировал третьим – значит, такого результата я и заслужил.

И на самом деле, на каждом Гран-при мой ответ будет оставаться неизменным: я должен делать максимум того, на что способен. Чем больше очков я буду отыгрывать – тем лучше. В любом случае, впереди еще восемь гонок», – рассказал Норрис.

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