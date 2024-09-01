Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 303 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 241
3. Шарль Леклер («Феррари») – 217
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 197
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 184
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 164
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 143
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 128
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 50
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 22
12. Юки Цунода («РБ») – 22
13. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
14. Пьер Гасли («Альпин») – 8
15. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
16. Кевин Магнуссен («Хаас») – 6
17. Алекс Албон («Уильямс») – 6
18. Эстебан Окон («Альпин») – 5
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Франко Колапинто («Уильямс») – 0
22. Валттери Боттас («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 446 очков
2. «Макларен» – 438
3. «Феррари» – 407
4. «Мерседес» – 292
5. «Астон Мартин» – 74
6. «РБ» – 34
7. «Хаас» – 28
8. «Альпин» – 13
9. «Уильямс» – 6
10. «Заубер» – 0
Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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