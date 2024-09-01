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  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 303 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 241

3. Шарль Леклер («Феррари») – 217

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 197

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 184

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 164

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 143

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 128

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 50

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 22

12. Юки Цунода («РБ») – 22

13. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

14. Пьер Гасли («Альпин») – 8

15. Оливер Бермэн («Феррари») – 6

16. Кевин Магнуссен («Хаас») – 6

17. Алекс Албон («Уильямс») – 6

18. Эстебан Окон («Альпин») – 5

19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0

20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

21. Франко Колапинто («Уильямс») – 0

22. Валттери Боттас («Заубер») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Ред Булл» – 446 очков

2. «Макларен» – 438

3. «Феррари» – 407

4. «Мерседес» – 292

5. «Астон Мартин» – 74

6. «РБ» – 34

7. «Хаас» – 28

8. «Альпин» – 13

9. «Уильямс» – 6

10. «Заубер» – 0

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
Логан Сарджент
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoОливер Бермэн
logoРБ
Франко Колапинто
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