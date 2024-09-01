5 гонщиков побеждали на 6 последних Гран-при, Ферстаппен продлил серию поражений

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – единственный, кому удалось выиграть две гонки за последние шесть этапов «Формулы-1».

На Гран-при Италии сильнейшим стал гонщик «Феррари » Шарль Леклер , ранее побеждали представители «Макларена » Ландо Норрис и Оскар Пиастри и еще один пилот «Мерседеса » Джордж Расселл.

Действующий чемпион и лидер сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл», семь раз поднимавшийся на верхнюю ступень подиума на старте сезона, продолжил серию без побед, которая составляет шесть Гран-при и продолжается с конца июня.

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?