5 гонщиков побеждали на 6 последних Гран-при, Ферстаппен продлил серию поражений
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон – единственный, кому удалось выиграть две гонки за последние шесть этапов «Формулы-1».
На Гран-при Италии сильнейшим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, ранее побеждали представители «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри и еще один пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Действующий чемпион и лидер сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл», семь раз поднимавшийся на верхнюю ступень подиума на старте сезона, продолжил серию без побед, которая составляет шесть Гран-при и продолжается с конца июня.
Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?
Опубликовал: Михаил Ширяев
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