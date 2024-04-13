Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны 7 гонщиков из 20

Команды «Формулы-1» начали определяться с пилотами на 2025 год.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, которого связывали с переходом в «Мерседес», решил остаться в «Астон Мартин».

Пары гонщиков на сезон-2025 приведены по версии официальных соцсетей «Ф-1». В то же время предполагается, что Алекс Албон связан с «Уильямсом» до конца 2025 года, а Ланс Стролл продолжит выступать в паре с Алонсо в «Астон Мартин».

Составы команд на сезон-2025

«Ред Булл» : Макс Ферстаппен (контракт до конца 2028 года), не объявлено

«Мерседес»: Джордж Расселл (до 2025-го), не объявлено : Джордж Расселл (до 2025-го), не объявлено

«Феррари»: Шарль Леклер (как минимум до 2026-го), Льюис Хэмилтон (как минимум до 2026-го) : Шарль Леклер (как минимум до 2026-го), Льюис Хэмилтон (как минимум до 2026-го)

«Макларен»: Ландо Норрис (как минимум до 2026-го), Оскар Пиастри (до 2026-го) : Ландо Норрис (как минимум до 2026-го), Оскар Пиастри (до 2026-го)

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (как минимум до 2026-го), не объявлено : Фернандо Алонсо (как минимум до 2026-го), не объявлено

«Альпин»: не объявлено : не объявлено

«Уильямс»: не объявлено : не объявлено

«РБ»: не объявлено : не объявлено

«Заубер»: не объявлено : не объявлено

«Хаас»: не объявлено : не объявлено

Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин» до конца 2026 года