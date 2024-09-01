Гасли высказался в защиту Магнуссена: «Надеюсь, судьи смогут пересмотреть решение»

Гасли не согласился со штрафом Магнуссена.

Пилот «Альпин » высказался об инциденте на Гран-при Италии , в котором между болидами Магнуссена и Гасли произошел небольшой контакт, из-за чего оба гонщика не смогли вписаться в поворот.

За данное нарушение Магнуссен был оштрафован на 10 секунд, а также получил 2 штрафных балла – в результате чего общее число штрафных баллов достигло 12 и пилот «Хааса » был дисквалифицирован на одну гонку.

«Честно говоря, ничего особенного там не случилось. На протяжении всей гонки мы были чертовски медленными. И нам нужно во всем разобраться, поскольку мне казалось, что в гонке мы могли бы добиться намного большего, а на деле нам пришлось намного тяжелее.

Кто-то сказал мне, что он получил за это 10-секундный штраф. Я немного удивлен таким решением судей, ведь он просто пытался совершить обгон. Мы боролись бок о бок и по итогам этого инцидента я почти не потерял времени. Так что да, я немного удивлен.

Надеюсь, они смогут как-то пересмотреть свое решение, потому что это [дисквалификация Магнуссена] было бы несправедливым. Я с радостью сделаю это [поручусь за Магнуссена перед стюардами] – посмотрим, что можно сделать. Такой результат [дисквалификация] по итогам такого инцидента был бы несправедливым», – рассказал Гасли .

Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов