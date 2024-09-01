Кристиан Хорнер: «С таким темпом оба титула окажутся под угрозой»
Руководитель «Ред Булл» высказался о провальном уик-энде в Италии, где Макс Ферстаппен стал шестым, а Серхио Перес – восьмым.
«С таким темпом, как сегодня, оба наших титула, очевидно, окажутся под угрозой. Так что нам нужно очень быстро перевернуть ситуацию в свою пользу.
Вы видите, что у нас проблема с балансом, который просто не работает. Как только вы оказываетесь в такой ситуации, то начинаете больше работать с шинами. Приходится компенсировать это. Вы смещаете баланс, получаете проблему и создаете еще одну. Вы оказываетесь в порочном круге.
Реальность такова, что сегодня «Феррари» нам немного помогла своей борьбой с двумя «Макларенами». В противном случае мы бы еще больше потеряли в Кубке Конструкторов», – сказал Хорнер.
Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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