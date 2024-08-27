Лоусон был первым выбором «Уильямса» на замену Сарджента, но «Ред Булл» заблокировал переход (Formu1a.uno)

Воулз был нацелен на приглашение Лоусона в «Уильямс»

Резервный пилот «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон являлся предпочтительным вариантом для «Уильямса » на оставшиеся гонки сезона, однако британцы не договорились с чемпионами «Формулы-1», утверждает Formu1a.uno. В итоге место Логана Сарджента до конца сезона занял юниор «Уильямса» Франко Колапинто.

В 2025 году кокпит займет пилот «Феррари » Карлос Сайнс , и руководитель команды Джеймс Воулз изначально не хотел менять состав посреди сезона – особенно после того, как «Альпин» заблокировала аренду Эстебана Окона.

Вариант с юниором «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли фактически не рассматривался. Одна из причин – желание исполнительного директора немецкой команды Тото Вольффа обеспечить молодому пилоту спокойный сезон «Формулы-2» и не ускорять и без того стремительное продвижение по категориям.

Вольфф предложил Воулзу, с которым работал в «Мерседесе», резервного гонщика Мика Шумахера, однако первым выбором Джеймса был Лоусон. Тем не менее австрийцы не одобрили сделку.

Хотя «Ред Булл» и «РБ» подтвердили Серхио Переса и Даниэля Риккардо до конца сезона, «нет абсолютной уверенности в том, что им гарантированы места», пишет итальянское издание. Для действующих обладателей Кубка конструкторов была принципиальна доступность Лиама на оставшихся этапах.

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