Лоусон был первым выбором «Уильямса» на замену Сарджента, но «Ред Булл» заблокировал переход (Formu1a.uno)
Резервный пилот «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон являлся предпочтительным вариантом для «Уильямса» на оставшиеся гонки сезона, однако британцы не договорились с чемпионами «Формулы-1», утверждает Formu1a.uno. В итоге место Логана Сарджента до конца сезона занял юниор «Уильямса» Франко Колапинто.
В 2025 году кокпит займет пилот «Феррари» Карлос Сайнс, и руководитель команды Джеймс Воулз изначально не хотел менять состав посреди сезона – особенно после того, как «Альпин» заблокировала аренду Эстебана Окона.
Вариант с юниором «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли фактически не рассматривался. Одна из причин – желание исполнительного директора немецкой команды Тото Вольффа обеспечить молодому пилоту спокойный сезон «Формулы-2» и не ускорять и без того стремительное продвижение по категориям.
Вольфф предложил Воулзу, с которым работал в «Мерседесе», резервного гонщика Мика Шумахера, однако первым выбором Джеймса был Лоусон. Тем не менее австрийцы не одобрили сделку.
Хотя «Ред Булл» и «РБ» подтвердили Серхио Переса и Даниэля Риккардо до конца сезона, «нет абсолютной уверенности в том, что им гарантированы места», пишет итальянское издание. Для действующих обладателей Кубка конструкторов была принципиальна доступность Лиама на оставшихся этапах.
Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года
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