Райкконен посетил Гран-при Италии и встретился с Бинотто
Последний чемпион «Формулы-1» в составе «Феррари» Кими Райкконен появился в боксах Гран-при Италии.
Во время третьей практики в Монце экс-пилот «Заубера» / «Альфа Ромео», «Макларена», «Феррари» и «Лотуса» встретился с Маттиа Бинотто – бывшим руководителем Скудерии, а ныне боссом программы «Ауди» в «Ф-1».
«Мерседес» наконец подписал мегасменщика Хэмилтона! Сразу после аварии в домашнем Гран-при
Опубликовал: Михаил Ширяев
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