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  • Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дюрксен – 3-й, Хаджар – 10-й, Антонелли – 18-й
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Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дюрксен – 3-й, Хаджар – 10-й, Антонелли – 18-й

Пилот «Премы» Оливер Бермэн одержал победу в спринте «Формулы-2» в Монце.

Вторым финишировал гонщик «АРТ» Виктор Мартен, третьим стал представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен.

На старте в лидеры вырвался Пепе Марти из «Кампоса», однако в итоге испанец стал лишь четвертым.

Возглавляющий чемпионат Исак Хаджар («Кампос») завершил заезд десятым, его главный преследователь Габриэле Бортолето («Инвикта») после провальной квалификации прорвался на восьмую строчку, еще один претендент на титул Пауль Арон («Хайтек») получил повреждения незадолго до финиша и стал последним, 20-м.

Напарник Бермэна и будущий пилот «Мерседеса» в «Формуле-1» Андреа Кими Антонелли потерял крыло в инциденте на первом круге и финишировал 18-м.

Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
АРТ
logoФормула-2
Хайтек
Кампос Рейсинг
Према
Исак Хаджар
Виктор Мартен
logoОливер Бермэн
Эй-Ай-Экс Рейсинг
Габриэль Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
Инвикта
Пауль Арон
Пепе Марти
Йозуа Дюрксен
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