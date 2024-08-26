«Сколько англосаксов в «Ф-1»?» Гонщики MotoGP выступили против ограничения числа итальянцев и испанцев

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MotoGP допускает национальные ограничения, гонщики против.

Исполнительный директор «Дорны» Камело Эспелета сообщил, что число спортсменов из Италии и Испании в MotoGP может быть ограничено.

«Выступать должны лучшие, но легче быть лучшим, если ты итальянец или испанец. Должно быть как на Олимпийских играх: три американца едут, а четвертый – нет, даже если он сильнее представителей других стран», – заявил менеджер.

Несколько пилотов категорически не согласились с таким подходом.

«Сколько британцев или англосаксов в «Ф-1»?

Не думаю, что вопрос в национальности. Безусловно, мы, итальянцы и испанцы, сильнее, потому что нам тяжелее пробиться. Будь мы другой национальности, это точно стало бы подспорьем в младших чемпионатах», – заявил гонщик «Трэкхауса» Рауль Фернандес.

«Надо понимать, почему уровень испанцев и итальянцев насколько высокий, и они в MotoGP потому, что являются лучшими в мире, а не потому, что они итальянцы или испанцы», – высказался Лука Марини из «Хонды».

По мнению пилота «Ямахи» Алекса Ринса, подобное решение повлияет и на молодежные категории:

«Честно говоря, очень сложно решить проблему так. Всегда говорили, что в Испании и Италии очень хорошие гонщики, и это привело нас сюда, в MotoGP, но также в Moto2 и Moto3.

Считаю, это скорее скажется на молодых пилотах, которые на пути в чемпионат мира, а не на тех, кто уже тут».

«Разумеется, было бы здорово, если бы в MotoGP выступали представители 14 национальностей, но это элитный [чемпионат], и тут должны быть лучшие – неважно, откуда они.

Здесь нет ничего нового, об этом знали годами. Если бы у меня была другая национальность, я бы быстрее продвигался [по сериям]. Если ты испанец или итальянец, мест не так много. Такова реальность», – заявил гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро.

«Нам никогда не было просто благодаря паспорту. Если мы тут, значит, нет пилотов из других стран, которые сильнее нас. Мы горды быть испанцами, но знаем, что необходимо побеждать, чтобы находиться тут.

Лично я покидаю [MotoGP по окончании сезона-2024], и теперь нам придется снова многое доказывать, чтобы вернуться», – добавил Аугусто Фернандес из «Гасгас».

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21 комментарий
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Бредовее предложения не придумаешь
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Сколько наслышан за мото, так там всегда испано-италияно мучачос гоняли.
Давайте в НБА будет больше белых и европейцев. Чта за хня
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У кого то крыша поехала, ну хорошо допустим оставили по 4 испанца и итальянца, хотя как вы определите кого выгнать, и вот какой нибудь Акоста не может попасть в высший класс, потому что испанцев итак дофига, и что ему ждать пока кто нибудь на пенсию уйдет ? Зато австралийцев мало , значит любой днарь может попасть в мотогп. Ну т.е какой то дебил предложил, чтобы расширить рынок, а как это все устроить не понятно.
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Либерти после покупки МотоГП начали работать:)
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Ответ Roman-Roman-212
Бредовее предложение есть - реверсивная решетка на старте.
О да. Квоты для медленных.
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Не слежу за МотоГП. Есть ли там хотя бы один чернокожий гонщик? А азиат? Стоит ли задуматься о многообразии? 😁
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Ответ Joker_13
в Ф1 один пилот англосакс - Расселл. Остальные представители англоязычных стран этнически представляют широкий спектр национальностей. Сравнение мимо кассы.
Норрис, Хэмильтон, Берман
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Ответ Михаил Пивненко
Не слежу за МотоГП. Есть ли там хотя бы один чернокожий гонщик? А азиат? Стоит ли задуматься о многообразии? 😁
конечно, стоит задуматься. должны и в МотоГП быть свои Оливеры Бэрманы/Джоу/Строллы/итакдалее, которые денюжку заносят. Что там по экономике в Испании/Италии ? Не очень.. Плюс американцами обидно, что основные мировые элитные гонки проходят без их толкового участия. Логан Сэрджант. Кто он ? Что он ? Ф4 - 2ое место, Ф3 - 3е место, Ф2 - 4ое место. И это его потолок. Есть масса ребят быстрее его (раз он не выйграл), но для них нет пути в Ф1. Зато есть Логан.

Раньше были хотя бы Андретти в Ф1 и Кевин Шванц в 500cc (который стал МотоГП) во времена доминирования папы Джэка Дуэна. Выглядели достойно. Но потом что-то у них пошло не так.. Реднеки остались реднеками, но стало обидно 😁

Я разделяю полностью эту сатиру, но что-то уже даже не смешно становится 🥹🤷🏻‍♂️
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Ответ hypnotoad94
Бредовее предложения не придумаешь
Бредовее предложение есть - реверсивная решетка на старте.
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вау ! американская "демократия" подъехала :))
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А чё это они ещё все худые тощие, а? Разнообразие толстых не представлено. Мне как представителю жирных меньшинств (меньшинств ли, правда?) вот обидно. Выделите квоты на колобков!!
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Каждая команда и так не может пригласить больше двух испанцев или итальянцев. Непонятно, кому адресована данная инициатива, и кто будет решать, кому можно приглашать пилотов с этими паспортами, а кому нельзя.
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Ответ GenBardak
Видимо хочет протолкнуть пилотов из других стран, чтобы бабла вкачали спонсоры, да вот только в итоге это приведёт к тому, что в чемпионатах будут выступать условно 5-6 хороших пилотов и куча днорей.
Да это чтобы увеличить число зрителей, чтобы было им за кого болеть, чтобы они скупали билеты, мерч, и приносили бабло. Например австралиец один, но ездит отвратительно, уже получил пинок от своей команды но пристроили отчасти может по этому поводу, есть японец ездит на хонде, тоже так себе, но те хотят этого японца на какого нибудь получше японца поменять, поэтому он и ездит, американцев давно приличных нет в высшем классе. Короче тут все понятно о своем кармане думают, но этот бред даже организовать не просто, и как вы навяжите частной команде какого нибудь днаря зато нужной национальности ? Кто будет решать какой команде можно испанцев, итальянцев, ну чисто в теории все слоты италоиспанцев займут лет на 10-15 а людям в младших классах куда идти, какой смысл им тогда выступать, короче проблем тут куча.
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Ответ Эль Иберико
Камело - даун. Он думает что при помощи принудительной уравниловки как-то улучшит конкуренцию? Мрак. А сравнение с олимпийской сборной США вообще не в кассу: сравнил одну сборную с целым турниром.
Видимо хочет протолкнуть пилотов из других стран, чтобы бабла вкачали спонсоры, да вот только в итоге это приведёт к тому, что в чемпионатах будут выступать условно 5-6 хороших пилотов и куча днорей.
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Ответ Roman-Roman-212
Бредовее предложение есть - реверсивная решетка на старте.
Да гирю прикрутить как в Ле-мане и делов-то.
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А вот вопрос - смена паспорта решит вопрос национальной "самоидентичности" юридически?
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И будут тогда итальянцы и испанцы мигрировать за гражданством. Как в куче видов спорта.
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Камело - даун. Он думает что при помощи принудительной уравниловки как-то улучшит конкуренцию? Мрак. А сравнение с олимпийской сборной США вообще не в кассу: сравнил одну сборную с целым турниром.
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Был период в 80х-90х, когда чемпионами становились только англоязычные гонщики
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Кейси стоунер австралиец. И еще американцы есть, или были. Забыл имя напарника Стоунера. Вроде чемпионом был. Топрак из сбк турк. Наверное есть еще поляки, чехи и т д европейцы, британцев рили не оч много знаю. Хотя.... В Isle of man много островитян катаются. Не чемпионат кшно, но не скажи что слабее соревнование.
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