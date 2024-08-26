«Сколько англосаксов в «Ф-1»?» Гонщики MotoGP выступили против ограничения числа итальянцев и испанцев

MotoGP допускает национальные ограничения, гонщики против.

Исполнительный директор «Дорны» Камело Эспелета сообщил, что число спортсменов из Италии и Испании в MotoGP может быть ограничено.

«Выступать должны лучшие, но легче быть лучшим, если ты итальянец или испанец. Должно быть как на Олимпийских играх: три американца едут, а четвертый – нет, даже если он сильнее представителей других стран», – заявил менеджер.

Несколько пилотов категорически не согласились с таким подходом.

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Не думаю, что вопрос в национальности. Безусловно, мы, итальянцы и испанцы, сильнее, потому что нам тяжелее пробиться. Будь мы другой национальности, это точно стало бы подспорьем в младших чемпионатах», – заявил гонщик «Трэкхауса» Рауль Фернандес.

«Надо понимать, почему уровень испанцев и итальянцев насколько высокий, и они в MotoGP потому, что являются лучшими в мире, а не потому, что они итальянцы или испанцы», – высказался Лука Марини из « ».

По мнению пилота «Ямахи» , подобное решение повлияет и на молодежные категории:

«Честно говоря, очень сложно решить проблему так. Всегда говорили, что в Испании и Италии очень хорошие гонщики, и это привело нас сюда, в MotoGP, но также в и Moto3.

Считаю, это скорее скажется на молодых пилотах, которые на пути в чемпионат мира, а не на тех, кто уже тут».

«Разумеется, было бы здорово, если бы в MotoGP выступали представители 14 национальностей, но это элитный [чемпионат], и тут должны быть лучшие – неважно, откуда они.

Здесь нет ничего нового, об этом знали годами. Если бы у меня была другая национальность, я бы быстрее продвигался [по сериям]. Если ты испанец или итальянец, мест не так много. Такова реальность», – заявил гонщик «Априлии» .

«Нам никогда не было просто благодаря паспорту. Если мы тут, значит, нет пилотов из других стран, которые сильнее нас. Мы горды быть испанцами, но знаем, что необходимо побеждать, чтобы находиться тут.

Лично я покидаю [MotoGP по окончании сезона-2024], и теперь нам придется снова многое доказывать, чтобы вернуться», – добавил Аугусто Фернандес из « ».

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