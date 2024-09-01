Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?

Все важнейшие обгоны и быстрые мысли.

Турне «Формулы-1» по Европе символично завершается в начале осени визитом к дому «Феррари» – «Храм Скорости» в Монце. Самый скоростной трек с минимумом поворотов, который нагружает покрышки не прижимной силой, а жарой, скольжением и постоянным циклом «нагрева-остывания» из-за зон грандиозных сбросов скорости за длиннейшими прямыми.

Поиск настроек здесь – всегда компромисс между превращением в квалификационную ракету и контролем.

Правда, в этом году обстановка оказалась другой, и команды могли удалять большинство собранной за предыдущие сезоны информации по автодрому – ведь трек поменяли по программе реновации ради сохранения этапа в календаре.

Пару поворотов перепрофилировали и расширили, а поребрики срезали и спустили, ослабив эффект подскоков на них и снизив цену ошибки. Пилоты получили шанс рисковать больше и активнее в поворотах – а значит, можно было еще сбросить аэрообвеса ради скорости на прямых.

Потому в топ-10 квалификации оказались обладатели самых аэродинамически эффективных шасси и новых моторов – то есть все топ-команды – и двое лучших на данных момент квалифайеров Албон и Хюлькенберг: совладавшие с самыми «недогруженными» середняками-аутсайдерами «Уильямсом» и «Хаасом».

А затем началась игра-укрощение шин и болида после падения температур на прямых и резкого перегрева в зонах торможений – кто справился лучше, тот и победил .

Небольшие отрывы же связаны с быстрым и коротким характером трека, а также примерно одинаковыми настройками – в нынешней «Ф-1» с разнообразнейшим календарем практически все машины приобретают примерно одинаковые базовые характеристики. Только большим риском и смелостью в поворотах можно было отыграться в поворотах.

Главным проигравшим оказался «Ред Булл»: проблемы с управляемостью никуда не делись – и общая эффективность не помогла. Снижение прижима даже увеличило разрыв от конкурентов.

Тем не менее, симуляции гоночного темпа из практик демонстрировала предположительно такие же разрывы:

И Леклер, например, сохранял надежды на победу - из-за ставки на настройки с ультравысокой скоростью на прямых и надеждой все равно совладать с разрушением покрышек! «Мерседес» тоже больше ориентировался на гонку .

Тем не менее, даже несмотря на быструю деградацию качества шин базовый план команд все равно заключался именно в одном пит-стопе – из-за длинного и медленного (относительно круга) пит-лейн потеря времени на остановку слишком велика.

При этом разница в скорости между комплектами при прочих равных – до половины секунды, потому команды явно планировали максимизировать отрезки именно на «медиуме». А на «хард» прежде всего опирались бы только самые смелые – или самые мастеровитые.

Оттого стратегию строили на подборе верного более жесткого состава и комбинации с моментом самого пит-стопа – когда разрушение внутреннего слоя еще не подобьет времена на круге окончательно, но чтобы нового комплекта хватило и до финиша.

Ведь в противном случае оставалось только надеяться на автомобиль безопасности или красный флаг – для бесплатных дополнительных пит-стопов.

Также в Монце один из ключевых аспектов – состояние мотора, потому множество пилотов подобрали самые неизношенные силовые установки из пула. «Мерседес», «Макларен», «Астон Мартин», «Заубер» и «Хаас» взяли по новой обеими машинами, также к ним присоединились и Сайнс с Колапинто. Ферстаппену и Пересу перед стартом сменили тормоза. Судя по всему, специально под особую смелую стратегию со стартом на самом жестком составе шин – больше из фаворитов никто на такое не решился.

Прямо перед самым началом заезда вероятность дождя поднялась до 40%.

Ход гонки:

• Пиастри стартовал чуть лучше Норриса, Ландо сперва отразил его атаку и отдал слипстрим для защиты от начавшего еще лучше Расселла, Джордж вылетел с трека. Оскар захватил лидерство, а Ландо проиграл позицию еще и Леклеру. Ферстаппен же попытался атаковать Хэмилтона, но Льюис так жестко отбивался, что Макс начал орать по радио про «место в ширину машины».

Пиастри слишком замедлился и фактически вынудил Норриса уступить разгон и ему, и Леклеру.

• Расселл откатился на 7-е с подбитым передним антикрылом. Алонсо взобрался в топ-10.

• На 6-м круге Хюлькенберг открыл волну пит-стопов – получил новый состав шин и новое антикрыло взамен поврежденному. Цунода же сошел на 8-м круге после контакта с Нико – немец получил 10 секунд за это, пока Риккардо выписывали 5 секунд за первоначальное столкновение с «Хаасом» №27.

• На 10-м круге у пилотов с «медиумом» начались проблемы с покрышками: перетормаживания и срезки медленных поворотов.

• А на 11-м круге Перес на «харде» обогнал Расселла на «медиуме» в битве за 7-е. Джорджа тут же зазвали в боксы на смену покрышек и антикрыла. Процесс занял 10,5 секунд – №63 вернулся 16-м.

• На 13-м круге Норрис так гнался за Леклером (сидя в секунде за «Феррари» и отыгрывая по 0,2 секунды), что едва не вылетел с трека. А на 15-м его зазвали в боксы ради «подрезки»! Но Ландо вернулся прямо за Оконом и вынужден был тратить время и ресурс холодных шин на обгон.

• На 16-м круге Леклер и Хэмилтон тут же ответили – и Ландо все-таки оказался перед Шарлем. Тактика «Макларена» сработала.

• Пиастри заехал в боксы на 17-м круге и вернулся все еще впереди Норриса – с двумя секундами запаса.

• Риккардо получил новый штраф в 10 секунд за неправильно отбытый первый штраф – механик слегка дотронулся до антикрыла до истечения нужного времени.

• Сайнс заехал в боксы на 20-м круге и вернулся 6-м – все еще впереди «Мерседесов». Оба «Ред Булл» на «харде» вышли в лидеры. Тем временем Ферстаппен окончательно потерял управляемость машины и едва спас машину.

• На 23-м круге Ферстаппен заехал в боксы – и его задержали на 6 секунд и вновь поставили «хард»! Вернулся 8-м!

• На 23-м круге Пиастри поставил лучший круг, а Норрису передали разрешение бороться с напарником «по правилам папайи» (т. е. команды).

• На 24-м круге «Ред Булл» обслужил и Переса – но Серхио все равно оказался позади Макса. И тоже на «харде».

• Магнуссен получил 10 секунд штрафа за столкновение с Гасли во время схватки в подвале пелотона.

• К 29-му кругу Норрис все еще отставал от Пиастри на 2,5 секунды.

• На 31-м круге Расселл атаковал Переса, обогнал Серхио – но «Ред Булл» нашел способ отстоять позицию, поскольку Джордж вылетел с трека.

• На 31-м круге Норрис ошибся и отвалился от Пиастри прямо на нос Леклеру – Ландо разом упустил 1,7 секунды. Шарлю передали по радио, что у «Макларена» проблемы – и №4 тут же заехал на вторую остановку. Ландо вернулся 6-м – позади Ферстаппена.

• На 35-м круге в боксы заехал и Расселл – Джордж вернулся 12-м.

• На 36-м круге Перес тоже заехал в боксы – и вернулся прямо перед Расселлом на «медиуме».

• На 38-м круге в боксы заехал и Хэмилтон – вернулся на 6-м.

• На 38-м круге Расселл все-таки попробовал еще раз обогнать Переса – вновь вылетел с трека, затем вернул позицию «Ред Булл», но после все-таки взял более эффективную траекторию и забрал 8-е.

• На 39-м круге Пиастри тоже заехал на второй пит-стоп и вернулся 3-м – впереди Ферстаппена и с отрывом в 2,5 секунды от Норриса.

• Только на 41-м круге Норрис переборол Ферстаппена – но оказался позади напарника в 4 секундах.

• На 42-м круге Ферстаппен все-таки заехал на второй пит-стоп, получил «медиум» и вернулся 6-м.

• На 45-м круге Пиастри переборол Сайнса на изношенных шинах и вышел на второе за Леклером – с отставанием 12 секунд за 8 кругов до финиша.

• На 48-м круге Норрис тоже облетел Сайнса и вернулся на подиум – до напарника 4 секунды и 14 секунд до Леклера.

• Леклер все-таки дотерпел и выполнил то, что не сумел больше никто – довел гонку до победы на одном пит-стопе и взял домашний Гран-при «Феррари»! «Макларены» забрали только подиум – Норрису вновь достался утешительный балл за быстрейший круг.

Только послушайте рев трибун! И радио самого Леклера:

Так и звучит человек, совершивший невозможное: переборовший огромную грануляцию покрышек, с которой не справился больше никто (да, Сайнс тоже проехал с одним пит-стопом, но Карлос не сумел сохранить тот же метрономический темп 1.23,5. По-настоящему мастерская победа Скудерии – их ставка на гонку оправдалась.

«Макларен» же просто подобрал то, что осталось.

Сенсация! Как и очки Албона с Магнуссеном, которому хватило чуть-чуть баллов. И Колапинто сходу доказал, почему машину отдали ему. Тем не менее, Кевина не будет на следующем этапе: он получил 2 штрафных балла и выполнил норматив в 12 штук – его ждет дисквалификация на Гран-при.

Итоги и быстрые мысли:

Гран-при Италии стал лучшей демонстрацией огромного прогресса «Макларена» по финализации улучшения аэродинамической эффективности шасси – одна фраза Ландо Норриса «на прямых [в Монце] мы стали примерно на 20 км/ч быстрее по сравнению с предыдущим годом». Их машина теперь работает практически везде – она лучшая, потому что самая универсальная. Кубок конструкторов стал бы заслуженной наградой за труды.

Обновления и стратегия «Феррари» в точности сработали – кто бы мог подумать об этом еще пару лет назад?

А «Ред Булл» внезапно тоже лучше всех отработал стратегию и сразу просчитал два остановки – но даже этого не хватило для прорыва. Прошлогодние доминаторы действительно натолкнулись на стену в развитии – видимо, выжали концепцию машины слишком рано. Потому приближение «Макларена» в Кубке конструкторов выглядит все более угрожающим – так можно закончить сезон даже третьими!

Ландо Норрис же вновь слишком не по-чемпионски сыграл на старте и слишком много ошибался после – проигрыш напарнику выглядит абсолютно справедливо. №4 упустил шанс отыграть еще больше очков у Ферстаппена:

Следующий раунд ожидается на Гран-при Азерабайджана с 13 по 15 сентября – и с такой «Ф-1» там просто обязан случится традиционный забой насмерть. Уже ждете?

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press