Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года

Сарджент провел последнюю гонку в «Ф-1»

Пилот «Формулы-2» Франко Колапинто получит место в «Уильямсе », начиная с Гран-при Италии , который пройдет в ближайшие выходные.

«Уильямс» подтвердил, что Логан Сарджент потерял место в команде после этапа в Нидерландах.

Колапинто, выступающий за «МП Моторспорт» в «Ф-2», станет напарником Алекса Албона в оставшихся гонках сезона-2024. 21-летний аргентинец занимает шестое место во второй «формуле», на его счету одна победа в этом году.

Ожидалось, что шанс в «Уильямсе» получит резервный пилот «Мерседеса » Мик Шумахер или запасной «Ред Булл » и «РБ» Лиам Лоусон .

«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после Гран-при Нидерландов – вероятно, на Мика Шумахера (AMuS)

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