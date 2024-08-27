Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года
Пилот «Формулы-2» Франко Колапинто получит место в «Уильямсе», начиная с Гран-при Италии, который пройдет в ближайшие выходные.
«Уильямс» подтвердил, что Логан Сарджент потерял место в команде после этапа в Нидерландах.
Колапинто, выступающий за «МП Моторспорт» в «Ф-2», станет напарником Алекса Албона в оставшихся гонках сезона-2024. 21-летний аргентинец занимает шестое место во второй «формуле», на его счету одна победа в этом году.
Ожидалось, что шанс в «Уильямсе» получит резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер или запасной «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон.
«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после Гран-при Нидерландов – вероятно, на Мика Шумахера (AMuS)
«Отдал бы предпочтение Шумахеру». Себастьян Феттель – о наилучшей замене для Сарджента в «Уильямсе»
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