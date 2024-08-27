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Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года

Сарджент провел последнюю гонку в «Ф-1»

Пилот «Формулы-2» Франко Колапинто получит место в «Уильямсе», начиная с Гран-при Италии, который пройдет в ближайшие выходные.

«Уильямс» подтвердил, что Логан Сарджент потерял место в команде после этапа в Нидерландах.

Колапинто, выступающий за «МП Моторспорт» в «Ф-2», станет напарником Алекса Албона в оставшихся гонках сезона-2024. 21-летний аргентинец занимает шестое место во второй «формуле», на его счету одна победа в этом году.

Ожидалось, что шанс в «Уильямсе» получит резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер или запасной «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон.

«Уильямс» рассматривает замену Сарджента после Гран-при Нидерландов – вероятно, на Мика Шумахера (AMuS)

«Отдал бы предпочтение Шумахеру». Себастьян Феттель – о наилучшей замене для Сарджента в «Уильямсе»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Уильямс»
переходы
Гран-при Италии
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logoУильямс
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logoФормула-2
logoМик Шумахер
logoАлександр Албон
Гран-при Нидерландов
Логан Сарджент
logoЛиам Лоусон
МП Моторспорт
logoРБ
Франко Колапинто
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