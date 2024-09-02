«Феррари» Шварцмана выиграла гонку WEC на «Трассе Америк»
Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йефей одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Остине за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе».
Шварцман возглавил заезд за 40 минут до финиша, когда «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Ник де Врис) получила штраф в виде проезда по пит-лейн за нарушение режима желтых флагов. В конце экипаж №7 сокращал отставание от №83, однако финишировал в 1,78 секунды позади.
Третье место на «Трассе Америк» заняла заводская «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен), а гиперкар Скудерии №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) сошел. «Ламборгини» №63 Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары стала 14-й.
«Порше» №6 Кевина Эстре, Андре Лоттерера и Лоренса Вантора заняла шестое место и продолжает возглавлять чемпионат (125 очков), следом располагается «Тойота» №7, по дополнительным показателям опережающая «Феррари» №50 (по 113). Шварцман, Кубица и Йефей – на девятой строчке (51), на счету экипажа Квята лишь два балла.
Вау, гонщик из Питера – в гонке за заводской болид «Ф-1»! Фаворит шефа?
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