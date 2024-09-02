  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Феррари» Шварцмана выиграла гонку WEC на «Трассе Америк»

Роберт Шварцман, Роберт Кубица и Йе Йефей одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Остине за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе».

Шварцман возглавил заезд за 40 минут до финиша, когда «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Ник де Врис) получила штраф в виде проезда по пит-лейн за нарушение режима желтых флагов. В конце экипаж №7 сокращал отставание от №83, однако финишировал в 1,78 секунды позади.

Третье место на «Трассе Америк» заняла заводская «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен), а гиперкар Скудерии №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) сошел. «Ламборгини» №63 Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары стала 14-й.

«Порше» №6 Кевина Эстре, Андре Лоттерера и Лоренса Вантора заняла шестое место и продолжает возглавлять чемпионат (125 очков), следом располагается «Тойота» №7, по дополнительным показателям опережающая «Феррари» №50 (по 113). Шварцман, Кубица и Йефей – на девятой строчке (51), на счету экипажа Квята лишь два балла.

Вау, гонщик из Питера – в гонке за заводской болид «Ф-1»! Фаворит шефа?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт WEC
результаты
logoФеррари
logoРоберт Кубица
logoТойота
Порше
logoКамуи Кобаяси
Майк Конвей
logoДаниил Квят
Лоренс Вантор
Джеймс Каладо
Ламборгини
Трасса Америк
logoWEC
logoАнтонио Джовинацци
Мигель Молина
Алессандро Пьер Гвиди
logoАндре Лоттерер
logoНик де Врис
Антонио Фуоко
logoРоберт Шварцман
АФ Корсе
Никлас Нильсен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Ферстаппен внезапно столкнулся с теми же проблемами, что и я»
20вчера, 19:59
Шарль Леклер: «Феррари» усомнилась в стратегии с одним пит-стопом из-за проблем с «хардом» у «Ред Булл»
5вчера, 19:05
Фернандо Алонсо о дисквалификации Магнуссена: «Не уверен, что он по делу получил нескольких их этих 12 баллов»
7вчера, 18:47
Шарль Леклер: «Думал, что мы будем отставать не только от «Макларена», но и от «Мерседеса»
2вчера, 18:30
Джордж Расселл: «Все решилось на первом круге. Хотя не думаю, что «Мерседес» смог бы угнаться за «Макларенами»
6вчера, 18:20
Льюис Хэмилтон: «Я получал информацию о временах «Макларена». Шины никак не смогли бы выдержать такой темп»
8вчера, 17:54
Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Я здесь не для того, чтобы умолять кого-то меня пропустить»
54вчера, 17:37
Гельмут Марко: «Ред Булл» был одной из самых медленных команд на прямых, болид не позволял Ферстаппену пилотировать на пределе»
8вчера, 17:27
Кристиан Хорнер: «С таким темпом оба титула окажутся под угрозой»
26вчера, 17:14
Гасли высказался в защиту Магнуссена: «Надеюсь, судьи смогут пересмотреть решение»
10вчера, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото