«Феррари» Шварцмана выиграла гонку WEC на «Трассе Америк»

Роберт Шварцман , Роберт Кубица и Йе Йефей одержали победу на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC ) в Остине за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе».

Шварцман возглавил заезд за 40 минут до финиша, когда «Тойота» №7 (Камуи Кобаяси , Майк Конвей, Ник де Врис ) получила штраф в виде проезда по пит-лейн за нарушение режима желтых флагов. В конце экипаж №7 сокращал отставание от №83, однако финишировал в 1,78 секунды позади.

Третье место на «Трассе Америк» заняла заводская «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен), а гиперкар Скудерии №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци) сошел. «Ламборгини» №63 Даниила Квята, Мирко Бортолотти и Эдоардо Мортары стала 14-й.

«Порше» №6 Кевина Эстре, Андре Лоттерера и Лоренса Вантора заняла шестое место и продолжает возглавлять чемпионат (125 очков), следом располагается «Тойота» №7, по дополнительным показателям опережающая «Феррари» №50 (по 113). Шварцман, Кубица и Йефей – на девятой строчке (51), на счету экипажа Квята лишь два балла.

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