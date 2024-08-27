Сарджент заработал одно очко и 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках «Ф-1»

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент завершил карьеру в «Формуле-1».

Американского пилота заменил юниор команды Франко Колапинто в оставшихся гонках сезона-2024. В следующем году данный кокпит займет Карлос Сайнс из «Феррари ». Сарджент почти наверняка не получит место в другой команде.

Логан был тест-пилотом «Уильямса » в 2022 году, когда выступал за «Карлин » в «Формуле-2». В свой первый полноценный сезон во второй «формуле» Сарджент занял четвертое место, одержав две победы.

В «Ф-1» гонщик провел 37 этапов и стартовал 36 раз в 2023-2024 годах (на Гран-при Австралии-2024 Логана сняли с гонки, чтобы предоставить болид напарнику Алексу Албону). Сарджент заработал одно очко, финишировав десятым на Гран-при США-2023.

Американец девять раз не доехал до финиша: в шести случаях сошел, еще в трех был классифицирован, так как преодолел более 90 процентов дистанции.

На своем последнем этапе, Гран-при Нидерландов, Сарджент попал в крупную аварию в практике, не выступил в квалификации и финишировал 16-м в гонке после старта с 18-й позиции.

В 2023 году Логан стал 21-м в чемпионате из 22 участников, в нынешнем сезоне занимает 20-ю строчку из 21.

Колапинто заменил Сарджента в «Уильямсе» до конца 2024 года