Сарджент заработал одно очко и 9 раз не доехал до финиша в 36 гонках «Ф-1»
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент завершил карьеру в «Формуле-1».
Американского пилота заменил юниор команды Франко Колапинто в оставшихся гонках сезона-2024. В следующем году данный кокпит займет Карлос Сайнс из «Феррари». Сарджент почти наверняка не получит место в другой команде.
Логан был тест-пилотом «Уильямса» в 2022 году, когда выступал за «Карлин» в «Формуле-2». В свой первый полноценный сезон во второй «формуле» Сарджент занял четвертое место, одержав две победы.
В «Ф-1» гонщик провел 37 этапов и стартовал 36 раз в 2023-2024 годах (на Гран-при Австралии-2024 Логана сняли с гонки, чтобы предоставить болид напарнику Алексу Албону). Сарджент заработал одно очко, финишировав десятым на Гран-при США-2023.
Американец девять раз не доехал до финиша: в шести случаях сошел, еще в трех был классифицирован, так как преодолел более 90 процентов дистанции.
На своем последнем этапе, Гран-при Нидерландов, Сарджент попал в крупную аварию в практике, не выступил в квалификации и финишировал 16-м в гонке после старта с 18-й позиции.
В 2023 году Логан стал 21-м в чемпионате из 22 участников, в нынешнем сезоне занимает 20-ю строчку из 21.
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