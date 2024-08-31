Антонелли подписал контракт с «Мерседесом» и займет место Хэмилтона в 2025 году
«Мерседес» объявил о сделке с Андреа Кими Антонелли.
В 2025 году 18-летний юниор немецкой команды займет кокпит Льюиса Хэмилтона, переходящего в «Феррари», и станет напарником Джорджа Расселла.
На Гран-при Италии, который проходит в эти выходные, Антонелли дебютировал в практике за «Мерседес» и разбил болид.
В нынешнем сезоне итальянец перешел в «Формулу-2», минуя «Формулу-3». Андреа Кими занимает седьмую позицию в чемпионате, на его счету две победы за «Прему».
В 2022 году Антонелли стал чемпионом итальянской и немецкой «Формул-4», в 2023-м взял титулы в Региональных чемпионатах «Формулы» в Европе и на Ближнем Востоке.
Антонелли разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». 18-летний пилот – вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м
Нико Росберг: «Антонелли – гонщик уровня Ферстаппена. У него невероятный потенциал»
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