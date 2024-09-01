Серхио Перес: «Ферстаппен внезапно столкнулся с теми же проблемами, что и я»

Перес высказался о проблемах в работе болида.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что проблемы, с которыми ему приходилось бороться на дистанции этого сезона, теперь возникли и у Макса Ферстаппена .

Перес закончил гонку в Монце на 8-й позиции, в то время как Ферстаппен сумел финишировать 6-м.

«По ощущениям, я сейчас нахожусь в том же положении, что и в 10 последних гонках. Но теперь Макс, внезапно, столкнулся с теми же самыми проблемами. Так что здесь, очевидно, возникло некоторое недопонимание и чувство недоумения. Хотя судя по данным источник проблем вполне ясен.

Вообще я разочарован гонкой. Я ожидал, что нам будет сложно – но не настолько. Мы в целом были слишком медленными, а также у нас были проблемы с сильным износом шин, особенно на «медиуме».

Также я немного подпортил свою гонку, пытаясь удержать позади Джорджа Расселла. Хотя в итоге все сработало вполне неплохо, ведь нам удавалось удерживать Джорджа довольно продолжительное время. И в итоге он подобрался к Максу довольно близко [но не сумел опередить]. Так что да, с точки зрения количества заработанных очков план сработал весьма неплохо», – рассказал Перес.

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