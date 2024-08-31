Гельмут Марко: «Нужно понять, в какой момент «Ред Булл» свернул не туда. Ситуация становится серьезной»

Марко призвал «Ред Булл» задуматься о своем положении

Советник «Ред Булл » считает, что команда находится в тяжелой ситуации, требующей незамедлительных действий.

«Нужно понять, в какой момент мы свернули не туда. Затем нужно вспомнить Майами, ведь в тот момент мы все еще доминировали. Гонки, которые после этого выиграл Макс [Ферстаппен], были выиграны за счет его таланта.

Из-за сложности этих болидов очень трудно решить проблему с балансом. Слава Богу, что у нас есть время до Гран-при Азербайджана, потому что сейчас было бы невозможно внедрить что-либо. Ситуация становится серьезной», – сказал Марко .

Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й