Гельмут Марко: «Нужно понять, в какой момент «Ред Булл» свернул не туда. Ситуация становится серьезной»
Марко призвал «Ред Булл» задуматься о своем положении
Советник «Ред Булл» считает, что команда находится в тяжелой ситуации, требующей незамедлительных действий.
«Нужно понять, в какой момент мы свернули не туда. Затем нужно вспомнить Майами, ведь в тот момент мы все еще доминировали. Гонки, которые после этого выиграл Макс [Ферстаппен], были выиграны за счет его таланта.
Из-за сложности этих болидов очень трудно решить проблему с балансом. Слава Богу, что у нас есть время до Гран-при Азербайджана, потому что сейчас было бы невозможно внедрить что-либо. Ситуация становится серьезной», – сказал Марко.
Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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