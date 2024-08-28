«Феррари» показала обновленную ливрею для Гран-при Италии

«Феррари» будет использовать особую ливрею на домашнем Гран-при.

Дизайн ливреи отличается от обычного добавление углеволокна. Отмечается, что единственным отличием, которое бросается в глаза, является черный цвет номеров на болидах вместо традиционного белого.

Ранее в «Феррари» также представили обновленный дизайн гоночных комбинезонов черного цвета, которые на Гран-при Италии будут использовать Шарль Леклер и Карлос Сайнс .

«Феррари» представила посвященные углеволокну комбинезоны для Гран-при Италии