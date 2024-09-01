Ландо Норрис: «Мне кажется, Пиастри подошел слишком близко. Мы могли оба вылететь, затормози я на метр позже»
Норрис высказался о борьбе с Пиастри на Гран-при Италии.
Пилот «Макларена», стартовавший с поула, упустил лидерство на первом круге, пропустив атаку со стороны напарника по команде.
«Мне кажется, что Оскар слишком близко подошел к черте. То есть, мы оба могли легко вылететь в том повороте, если бы я затормозил на метр позже. И если бы я мог отмотать время назад – то во второй раз действовал бы немного иначе. Но теперь уже ничего не поделаешь.
В итоге Шарль выиграл с преимуществом в две секунды – и по ходу гонки он сумел отыграть эти две секунды, вероятно, как раз за счет того, что сумел выйти в лидеры и оказаться на чистой трассе.
Мы не могли проехать гонку с одним пит-стопом, износ шин на нашем болиде был слишком сильным. В данный момент это наше слабое место.
Так что я бы не назвал нашу стратегию ошибочной. Я бы точно не сумел проехать гонку с одним пит-стопом, будучи второй машиной на трассе [находясь позади напарника], потому что второй машине всегда тяжелее, чем первой. Пытаясь удержаться за Оскаром и находясь в «грязном воздухе», мне пришлось сильнее нагружать шины», – рассказал Норрис.
Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?
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