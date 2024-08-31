Гран-при Италии-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 1 сентября, состоится 16-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Италии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

1 сентября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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