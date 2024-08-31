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Гран-при Италии-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 1 сентября, состоится 16-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Италии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

1 сентября 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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2сегодня, 18:34
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3сегодня, 18:16
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