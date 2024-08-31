Формула-3. Италия. Трамниц выиграл 1-ю гонку, 4 пилота разыграют титул в воскресенье, Бедрин сошел
Пилот «МП Моторспорт» Тим Трамниц одержал победу в спринте «Формулы-3» в Монце с поула.
Второе место занял пилот «Кампоса» Себастьян Монтойя, третье – представитель «Трайдента» Сантьяго Рамос.
Гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин, стартовавший 22-м, на первых кругах получил удар со стороны соперника, вылетел в гравий и сошел. В результате на треке появилась машина безопасности.
На заключительных кругах сэйфти-кар вернулся из-за еще одной аварии, после чего был дан рестарт на последнем круге.
Лидер сезона Леонардо Форнароли («Трайдент») упустил позиции на заключительном круге, однако финишировал девятым и забрал дополнительное очко за быстрейший круг. Завтра, 1 сентября, Форнароли начнет заключительную гонку сезона с поула. Лео сохраняет наилучшие шансы на титул – на его счету 134 очка.
Также на чемпионство претендуют Габриэле Мини из «Премы», закончивший заезд десятым (129 баллов), Люк Браунинг из «Хайтека», финишировавший седьмым (127) и еще один пилот «Премы» Арвид Линдблад, увидевший клетчатый флаг 12-м (113).
Формула-3. Италия. Лидер сезона Форнароли выиграл квалификацию, Бедрин – 24-й
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