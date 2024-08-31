Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й
Завершилась квалификация к 16-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Италии.
За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:
Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»
Автодром Монца, Монца
31 августа 2024 года
Квалификация
3-й сегмент
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,327
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,109
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,113
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,134
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,140
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,186
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,695
8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,735
9. Алекс Албон («Уильямс») +0,972
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,012
Выбыли после второго сегмента:
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
12. Даниэль Риккардо («РБ»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («РБ»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Франко Колапинто («Уильямс»)
19. Валттери Боттас («Заубер»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
Результаты трех сегментов:
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