Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й

Завершилась квалификация к 16-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Италии.

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

31 августа 2024 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,327

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,109

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,113

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,134

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,140

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,186

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,695

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,735

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,972

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,012

Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Результаты трех сегментов: