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  • Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й
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Гран-при Италии-2024. Норрис выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 7-й

Завершилась квалификация к 16-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Италии.

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Топ-6 в 0,2 секунды, «Ред Булл» разгромлен, Норрис на поуле: быстрейшая квала «Ф-1»

Гран-при Италии

Автодром Монца, Монца

31 августа 2024 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.19,327

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,109

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,113

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,134

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,140

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,186

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,695

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,735

9. Алекс Албон («Уильямс») +0,972

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,012

Выбыли после второго сегмента:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («РБ»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Франко Колапинто («Уильямс»)

19. Валттери Боттас («Заубер»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
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