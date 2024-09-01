Шарль Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии
Шарль Леклер – гонщик дня на Гран-при Италии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На домашнем для «Феррари» этапе Леклер, стартовавший 4-м, благодаря стратегии с одним пит-стопом сумел финишировать первым и принес Скудерии победу на этапе в Монце впервые с 2019 года.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
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