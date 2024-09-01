Шарль Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Шарль Леклер – гонщик дня на Гран-при Италии .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На домашнем для «Феррари » этапе Леклер, стартовавший 4-м, благодаря стратегии с одним пит-стопом сумел финишировать первым и принес Скудерии победу на этапе в Монце впервые с 2019 года.

Шанс Норриса вернуться в битву за титул «Ф-1»: Ферстаппен стартует лишь 7-м