Индикар. О’Уорд выиграл 1-ю гонку в Милуоки, Пауэр стал вторым и сократил отставание от Палоу

Пилот «Эрроу Макларен » Пато О’Уорд отпраздновал победу по итогам первой гонки «Индикара » на «овале» в Милоуки, стартовав шестым.

Пато почти на две секунды опередил гонщика «Пенске » Уилла Пауэра, третье место занял Конор Дейли («Хункос-Холлинджер»). Лидер чемпионата Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» стал лишь пятым, что позволило Пауэру сократить отставание в борьбе за титул.

За две гонки до финиша сезона Палоу остается на первой строчке с 514 очками, Пауэр набрал 471, пилот «Андретти » Колтон Херта – 426, напарник Пауэра Скотт Маклоклин – 422, О’Уорд – 413.

Индикар. Пауэр выиграл в Портленде и стал ключевым соперником Палоу в борьбе за титул