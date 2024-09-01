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Индикар. О’Уорд выиграл 1-ю гонку в Милуоки, Пауэр стал вторым и сократил отставание от Палоу

Пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд отпраздновал победу по итогам первой гонки «Индикара» на «овале» в Милоуки, стартовав шестым.

Пато почти на две секунды опередил гонщика «Пенске» Уилла Пауэра, третье место занял Конор Дейли («Хункос-Холлинджер»). Лидер чемпионата Алекс Палоу из «Чип Гэнасси» стал лишь пятым, что позволило Пауэру сократить отставание в борьбе за титул.

За две гонки до финиша сезона Палоу остается на первой строчке с 514 очками, Пауэр набрал 471, пилот «Андретти» Колтон Херта – 426, напарник Пауэра Скотт Маклоклин – 422, О’Уорд – 413.

Индикар. Пауэр выиграл в Портленде и стал ключевым соперником Палоу в борьбе за титул

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
результаты
logoИндикар
Пенске
Уилл Пауэр
logoАндретти Автоспорт
Конор Дейли
Патрисио О'Уорд
Эрроу Макларен
Скотт Маклоклин
Колтон Херта
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