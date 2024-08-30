Леклер и Сайнс показали посвященные углеволокну шлемы для Гран-при Италии
Пилоты «Феррари» выступят на Гран-при Италии в особых шлемах.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс представили расцветки, посвященные углеволокну. Ранее Скудерия продемонстрировала аналогичные комбинезоны и специальную ливрею.
«Феррари» представила посвященные углеволокну комбинезоны для Гран-при Италии
«Феррари» показала обновленную ливрею для Гран-при Италии
Опубликовал: Михаил Ширяев
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