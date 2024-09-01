Леклер выложил селфи с тифози с подиума: «Вы номер 1! Форца «Феррари» ❤️»

Шарль Леклер опубликовал фото с победного подиума

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл домашний для команды Гран-при Италии и сделал селфи с тифози.

«Вы номер 1! ❤️

Форца «Феррари» ❤️», – подписал изображение монегаск.

Леклер выиграл домашнюю гонку «Феррари». Скудерия тактически уделала «Макларен»

Леклер выиграл домашние Гран-при для себя и команды в один сезон

Фото: соцсети Шарля Леклера