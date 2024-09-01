Леклер выложил селфи с тифози с подиума: «Вы номер 1! Форца «Феррари» ❤️»
Шарль Леклер опубликовал фото с победного подиума
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл домашний для команды Гран-при Италии и сделал селфи с тифози.
«Вы номер 1! ❤️
Форца «Феррари» ❤️», – подписал изображение монегаск.
Леклер выиграл домашнюю гонку «Феррари». Скудерия тактически уделала «Макларен»
Леклер выиграл домашние Гран-при для себя и команды в один сезон
Фото: соцсети Шарля Леклера
Опубликовал: Михаил Ширяев
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