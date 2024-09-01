Победа «Феррари» в Италии – тактический восторг! Леклер перехитрил всех на мертвых шинах

Мегасюрприз!

Пока Макс Ферстаппен погружался в глубины пелотона и призывал «Ред Булл» «проснуться» и вернуть былую скорость, к победам в «Формуле-1» понеслись парни из «Макларена» и «Мерседеса» – в последних Гран-при трофеи за первое место подержали в руках Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

«Феррари» все это время тоже была где-то рядом – Шарль Леклер даже цеплялся за подиумы на этапах в Бельгии и Нидерландах, – но всерьез на первые места не претендовала.

Однако в Италию «алые» привезли несколько важных новинок, очевидно прибавили в скорости, высказали робкие надежды на что-то хорошее и светлое, и все же в число главных фаворитов снова не попали: в квалификации уступили оранжево-черным болидам.

В гонке, казалось, тоже не судьба – хоть Пиастри и Норрис пободались на первом круге и временно допустили Леклера до второго места, уже после первой волны пит-стопов болид №16 подрезали и вернули туда, где ему было комфортно и привычно – на нижнюю ступень подиума. Еще до середины дистанции «Макларен» словно решил все вопросы и разрешил своим пилотам немного побороться между собой (а значит, нагрузить шины посильнее) и выяснить, сколько именно очков Норрис отыграет у Ферстаппена в личном зачете.

Такое решение мало повлияло бы на исход любой другой гонки в Монце за последние лет двадцать, однако новый асфальт оказался настоящим челленджем примерно для всех, так что молодые ребята из «Макларена», еще и озабоченные темпом друг друга, свои покрышки сожрали – Норрис из-за погони за не в меру быстрым напарником лишился сцепления, допустил ошибку и едва не выпустил вперед Леклера, а Пиастри хоть и держал траектории, на прямой вопрос с командного мостика честно ответил, что переднее левое колесо мертвее мертвого и до конца заезда без новых шин он не дотянет.

Почти все топ-команды – «Макларен», «Мерседес» и «Ред Булл» – в условиях жесточайшего зернения резины быстро сообразили, что лучше проехать дистанцию Гран-при с двумя остановками. Но не «Феррари» – на родной трассе на глазах у тысяч тифози итальянцы обязаны были рискнуть. Так что Леклер и Сайнс остались на треке и поехали на «харде» до конца.

«Честно говоря, в прошлом году износ шин был нашей главной слабостью, – заявил шеф «Феррари» Фред Вассер. – Но в этом сезоне это одно из наших основных преимуществ. Пилоты отлично контролируют износ. А еще мы знали, что при стратегии с одним пит-стопом для двух болидов Карлос сможет помочь. Он также давал нам обратную связь по состоянию резины».

Как ни странно, но умный и расчетливый Сайнс, способный грамотно распределять ресурсы машины и покрышек, в Монце все-таки не сдюжил – вероятно, немного подвели настройки, – ближе к концу его последовательно догнали и обогнали как Пиастри, так и Норрис. Карлос добрался до финиша четвертым.

А вот Леклер продемонстрировал феноменальную стабильность – почти весь второй отрезок проехал в одном темпе, даже когда шины преодолели больше 30 кругов. Лишь за несколько километров до заветной черты монегаск сбавил скорость на всякий случай – и все равно первым увидел, как Алессандро дель Пьеро машет клетчатым флагом.

Вторую победу в сезоне (первая пришла на домашнем Гран-при Монако) Шарль отметил оглушительным ревом по радио!

«Потрясающее чувство! – торжествовал Шарль. – Думал, что второй успех здесь, если он и случится, не будет таким особенным, как первый, но эмоции на последних кругах были такие же, как и в 2019-м! И теперь я хочу побеждать в Монце и Монако каждый год!»

Можно ли теперь рассчитывать, что Скудерия вернется к победам на регулярной основе? – Вряд ли. Последние обновления вернули итальянскую команду в число фаворитов и позволили включиться в сражения с «Мерседесом», однако по чистому темпу «Макларен» по-прежнему впереди.

Впрочем, в ближайших гонках в Баку и Сингапуре будут важны не только ходовые качества машин, но также способности пилотов сводить ошибки к минимуму. В сезоне-2024 от критических просчетов не застрахован никто. А значит – совсем списывать Леклера (и Сайнса) точно не нужно.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Mark Thompson, Clive Rose