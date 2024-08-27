«Феррари» представила посвященные углеволокну комбинезоны для Гран-при Италии

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят на домашнем для Скудерии Гран-при Италии в необычной форме.

Команда показала комбинезоны, посвященные углеволокну.

Кроме того, «Феррари» продемонстрировала футболки в той же тематике.

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Фото: соцсети команды «Феррари»