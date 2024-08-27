«Феррари» представила посвященные углеволокну комбинезоны для Гран-при Италии
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят на домашнем для Скудерии Гран-при Италии в необычной форме.
Команда показала комбинезоны, посвященные углеволокну.
Кроме того, «Феррари» продемонстрировала футболки в той же тематике.
Фернандо Алонсо: «Феррари» – фаворит Гран-при Италии и Сингапура»
Леклер опередил Норриса и Ферстаппена в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Нидерландов по версии The Race
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости