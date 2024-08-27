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Гран-при Италии-2024. Онлайн гонки

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Фото: Hasan Bratic/dpa/Globallook Press/Global Look Press

Перед стартом

1 сентября состоится Гран-при Италии, 16-й этап «Формулы-1» сезона-2024.

Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.

Положение в личном зачете после гонки в Зандворте:

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Гран-при Италии