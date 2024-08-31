MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й

Гонщик «Грезини» Марк Маркес выиграл спринт MotoGP на Гран-при Арагона с поула.

Вторым финишировал пилот «Прамака» Хорхе Мартин, третьим – Педро Акоста из «Гасгас», четвертым – брат и напарник Марка Алекс Маркес.

Лидировавший в чемпионате Франческо Баньяя из «Дукати» неудачно провел старт и с первого ряда откатился вглубь пелотона, а в конце заезда уступил восьмое место пилоту «Ямахи» Фабио Куартараро.

Победа стала для Маркеса-старшего первой в спринте и первой за рулем «Дукати».

Подиум Мартина и неудача Баньяи позволила испанцу выйти на первую позицию в личном зачете.

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

31 августа 2024 года

Спринт

1. Марк Маркес («Грезини») – 11 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +2,961

3. Педро Акоста («Гасгас») +6,694

4. Алекс Маркес («Грезини») +9,950

5. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +11,749

6. Брэд Биндер («КТМ») +14,144

7. Энеа Бастианини («Дукати») +14,291

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,836

9. Франческо Баньяя («Дукати») +20,298

10. Марко Беццекки («ВР46») +20,448

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +20,678

12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,429

13. Джек Миллер («КТМ») +22,110

14. Такааки Накагами («ЛЧР») +22,440

15. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +23,468

16. Лука Марини («Хонда») +26,822

17. Алекс Ринс («Ямаха») +26,910

18. Хоан Мир («Хонда») +31,147

19. Маверик Виньялес («Априлия») +37,642

Сошли:

Франко Морбиделли («Прамак»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 279

2. Франческо Баньяя – 276

3. Энеа Бастианини – 217

4. Марк Маркес – 204

5. Маверик Виньялес – 139

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й