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  • MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й
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MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й

Гонщик «Грезини» Марк Маркес выиграл спринт MotoGP на Гран-при Арагона с поула.

Вторым финишировал пилот «Прамака» Хорхе Мартин, третьим – Педро Акоста из «Гасгас», четвертым – брат и напарник Марка Алекс Маркес.

Лидировавший в чемпионате Франческо Баньяя из «Дукати» неудачно провел старт и с первого ряда откатился вглубь пелотона, а в конце заезда уступил восьмое место пилоту «Ямахи» Фабио Куартараро.

Победа стала для Маркеса-старшего первой в спринте и первой за рулем «Дукати».

Подиум Мартина и неудача Баньяи позволила испанцу выйти на первую позицию в личном зачете.

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

31 августа 2024 года

Спринт

1. Марк Маркес («Грезини») – 11 кругов

2. Хорхе Мартин («Прамак») +2,961

3. Педро Акоста («Гасгас») +6,694

4. Алекс Маркес («Грезини») +9,950

5. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +11,749

6. Брэд Биндер («КТМ») +14,144

7. Энеа Бастианини («Дукати») +14,291

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,836

9. Франческо Баньяя («Дукати») +20,298

10. Марко Беццекки («ВР46») +20,448

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +20,678

12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,429

13. Джек Миллер («КТМ») +22,110

14. Такааки Накагами («ЛЧР») +22,440

15. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +23,468

16. Лука Марини («Хонда») +26,822

17. Алекс Ринс («Ямаха») +26,910

18. Хоан Мир («Хонда») +31,147

19. Маверик Виньялес («Априлия») +37,642

Сошли:

Франко Морбиделли («Прамак») 

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 279

2. Франческо Баньяя  – 276

3. Энеа Бастианини – 217

4. Марк Маркес – 204

5. Маверик Виньялес – 139

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Ямаха
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
Хонда MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
Гран-при Арагона MotoGP
logoМарк Маркес
Джек Миллер
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
Алекс Ринс
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
Франко Морбиделли
Такааки Накагами
logoХоан Мир
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
ВР46
logoХорхе Мартин
Лука Марини
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Марко Беццекки
Рауль Фернандес
Гасгас
Аугусто Фернандес
Педро Акоста
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