MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт. Марк Маркес впервые выиграл на «Дукати», Мартин стал 2-м и возглавил чемпионат, Акоста – 3-й, Баньяя – 9-й
Гонщик «Грезини» Марк Маркес выиграл спринт MotoGP на Гран-при Арагона с поула.
Вторым финишировал пилот «Прамака» Хорхе Мартин, третьим – Педро Акоста из «Гасгас», четвертым – брат и напарник Марка Алекс Маркес.
Лидировавший в чемпионате Франческо Баньяя из «Дукати» неудачно провел старт и с первого ряда откатился вглубь пелотона, а в конце заезда уступил восьмое место пилоту «Ямахи» Фабио Куартараро.
Победа стала для Маркеса-старшего первой в спринте и первой за рулем «Дукати».
Подиум Мартина и неудача Баньяи позволила испанцу выйти на первую позицию в личном зачете.
Гран-при Арагона
Арагон, Испания
31 августа 2024 года
Спринт
1. Марк Маркес («Грезини») – 11 кругов
2. Хорхе Мартин («Прамак») +2,961
3. Педро Акоста («Гасгас») +6,694
4. Алекс Маркес («Грезини») +9,950
5. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +11,749
6. Брэд Биндер («КТМ») +14,144
7. Энеа Бастианини («Дукати») +14,291
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,836
9. Франческо Баньяя («Дукати») +20,298
10. Марко Беццекки («ВР46») +20,448
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +20,678
12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +21,429
13. Джек Миллер («КТМ») +22,110
14. Такааки Накагами («ЛЧР») +22,440
15. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +23,468
16. Лука Марини («Хонда») +26,822
17. Алекс Ринс («Ямаха») +26,910
18. Хоан Мир («Хонда») +31,147
19. Маверик Виньялес («Априлия») +37,642
Сошли:
Франко Морбиделли («Прамак»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 279
2. Франческо Баньяя – 276
3. Энеа Бастианини – 217
4. Марк Маркес – 204
5. Маверик Виньялес – 139
MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й
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