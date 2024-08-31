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  • MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й
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MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й

Гонщик «Грезини» Марк Маркес стал лучшим в квалификации к Гран-при Арагона MotoGP.

Испанец опередил Педро Акосту («Гасгас») и Франческо Баньяю («Дукати») более чем на 0,8 секунды и заработал 66-й поул в премьер-классе.

Ключевой преследователь Баньяи в чемпионате Хорхе Мартин из «Прамака» начнет спринт и основную гонку четвертым.

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

31 августа 2024 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Грезини») – 1.46,766

2. Педро Акоста («Гасгас») +0,840

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,842

4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,876

5. Алекс Маркес («Грезини») +1,041

6. Франко Морбиделли («Прамак») +1,348

7. Брэд Биндер («КТМ») +1,726

8. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,784

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +2,157

10. Жоан Зарко («ЛЧР») +2,314

11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,941

12. Маверик Виньялес («Априлия») +3,760

МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
Априлия
Дукати
logoчемпионат мира MotoGP
КТМ
Грезини
Прамак
Алеш Эспаргаро
ЛЧР
Гран-при Арагона MotoGP
logoМарк Маркес
Маверик Виньялес
Жоан Зарко
logoФранческо Баньяя
Франко Морбиделли
Мигел Оливейра
Брэд Биндер
Алекс Маркес
logoХорхе Мартин
Рауль Фернандес
Гасгас
Педро Акоста
Трэкхаус Рейсинг
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