MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл квалификацию с отрывом в 0,8 с от Акосты, Баньяя – 3-й, Мартин – 4-й
Гонщик «Грезини» Марк Маркес стал лучшим в квалификации к Гран-при Арагона MotoGP.
Испанец опередил Педро Акосту («Гасгас») и Франческо Баньяю («Дукати») более чем на 0,8 секунды и заработал 66-й поул в премьер-классе.
Ключевой преследователь Баньяи в чемпионате Хорхе Мартин из «Прамака» начнет спринт и основную гонку четвертым.
Гран-при Арагона
Арагон, Испания
31 августа 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марк Маркес («Грезини») – 1.46,766
2. Педро Акоста («Гасгас») +0,840
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,842
4. Хорхе Мартин («Прамак») +0,876
5. Алекс Маркес («Грезини») +1,041
6. Франко Морбиделли («Прамак») +1,348
7. Брэд Биндер («КТМ») +1,726
8. Мигел Оливейра («Трэкхаус») +1,784
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +2,157
10. Жоан Зарко («ЛЧР») +2,314
11. Алеш Эспаргаро («Априлия») +2,941
12. Маверик Виньялес («Априлия») +3,760
МотоЧМ заквотирует испанцев с итальянцами? Откуда взялась эта дичь?
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