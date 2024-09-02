Индикар. Маклоклин выиграл 2-ю гонку в Милоуки, Палоу и Пауэра разделяют 33 очка перед финалом сезона
Гонщик «Пенске» Скотт Маклоклин одержал победу по итогам второго заезда на «овале» в Милоуки.
Новозеландец сдержал пилота «Чип Гэнасси» Скотта Диксона, третьим финишировал Колтон Херта из «Андретти».
Для претендентов на титул гонка сложилась неудачно: напарник Маклоклина Уилл Пауэр стал десятым, Алекс Палоу («Чип Гэнасси») – 19-м.
Разрыв между соперниками слегка сократился – до 33 очков (525 у Палоу против 492 у Пауэра).
Заключительная гонка сезона состоится 15 сентября на «овале» в Теннесси.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
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