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Индикар. Маклоклин выиграл 2-ю гонку в Милоуки, Палоу и Пауэра разделяют 33 очка перед финалом сезона

Гонщик «Пенске» Скотт Маклоклин одержал победу по итогам второго заезда на «овале» в Милоуки.

Новозеландец сдержал пилота «Чип Гэнасси» Скотта Диксона, третьим финишировал Колтон Херта из «Андретти».

Для претендентов на титул гонка сложилась неудачно: напарник Маклоклина Уилл Пауэр стал десятым, Алекс Палоу («Чип Гэнасси») – 19-м.

Разрыв между соперниками слегка сократился – до 33 очков (525 у Палоу против 492 у Пауэра).

Заключительная гонка сезона состоится 15 сентября на «овале» в Теннесси.

Индикар. О’Уорд выиграл 1-ю гонку в Милуоки, Пауэр стал вторым и сократил отставание от Палоу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
результаты
logoИндикар
Скотт Диксон
Чип Гэнасси
Пенске
Уилл Пауэр
logoАндретти Автоспорт
Алекс Палоу
Скотт Маклоклин
Колтон Херта
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