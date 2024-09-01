  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Италия. Бортолето выиграл 2-ю гонку с 22-го места, Мэлоуни – 2-й, Версхор – 3-й, Антонелли – 4-й, Бермэн – 7-й, Хаджар – 11-й
2

Формула-2. Италия. Бортолето выиграл 2-ю гонку с 22-го места, Мэлоуни – 2-й, Версхор – 3-й, Антонелли – 4-й, Бермэн – 7-й, Хаджар – 11-й

Пилот «Инвикты» Габриэль Бортолето одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монце.

Бортолето провалил квалификацию, стартовал последним, 22-м, и вышел в лидеры после пит-стопа в режиме машины безопасности. Накануне Габриэль разделил восьмое место после старта 22-м.

Второе место занял обладатель поул-позиции Зейн Мэлоуни из «Родена», третьим стал представитель «Трайдента» Рихард Версхор.

Гонщик «Премы» Андреа Кими Антонелли боролся со своим напарником Оливером Бермэном по ходу заезда и стал четвертым, британец в итоге завершил гонку седьмым.

Исак Хаджар из «Кампоса» не набрал очков, финишировав 11-м, и его отрыв от Бортолето в личном зачете существенно сократился. Один из лидеров сезона – пилот «Хайтека» Пауль Арон – сошел в первом повороте.

Хаджар сохраняет первую строчку в чемпионате (165 очков), следом располагаются Бортолето (154,5), Мэлоуни (135), Арон (124), пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд (105) и Антонелли (99), Бермэн занимает 14-е место (50).

Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дюрксен – 3-й, Хаджар – 10-й, Антонелли – 18-й

Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
результаты
logoФормула-2
Трайдент
Хайтек
Кампос Рейсинг
Према
Рихард Версхор
Исак Хаджар
logoОливер Бермэн
Габриэль Бортолето
logoАндреа Кими Антонелли
Инвикта
Роден
Зейн Мэлоуни
Пауль Арон
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Феррари» выложила фото Райкконена с Леклером: «Смотрите, кто заглянул в боксы 😎»
558 минут назадФото
Гран-при Италии-2024. Расписание трансляций
13сегодня, 06:15
Индикар. О’Уорд выиграл 1-ю гонку в Милуоки, Пауэр стал вторым и сократил отставание от Палоу
сегодня, 07:58
Форнароли стал чемпионом «Формулы-3» благодаря обгону в последнем повороте сезона, не одержав ни одной победы, Мегетуниф выиграл 2-ю гонку в Италии, Мини – 2-й
6сегодня, 07:27
Норрис завоевал 2-й поул подряд и 5-й в карьере
5сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото