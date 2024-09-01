Формула-2. Италия. Бортолето выиграл 2-ю гонку с 22-го места, Мэлоуни – 2-й, Версхор – 3-й, Антонелли – 4-й, Бермэн – 7-й, Хаджар – 11-й
Пилот «Инвикты» Габриэль Бортолето одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Монце.
Бортолето провалил квалификацию, стартовал последним, 22-м, и вышел в лидеры после пит-стопа в режиме машины безопасности. Накануне Габриэль разделил восьмое место после старта 22-м.
Второе место занял обладатель поул-позиции Зейн Мэлоуни из «Родена», третьим стал представитель «Трайдента» Рихард Версхор.
Гонщик «Премы» Андреа Кими Антонелли боролся со своим напарником Оливером Бермэном по ходу заезда и стал четвертым, британец в итоге завершил гонку седьмым.
Исак Хаджар из «Кампоса» не набрал очков, финишировав 11-м, и его отрыв от Бортолето в личном зачете существенно сократился. Один из лидеров сезона – пилот «Хайтека» Пауль Арон – сошел в первом повороте.
Хаджар сохраняет первую строчку в чемпионате (165 очков), следом располагаются Бортолето (154,5), Мэлоуни (135), Арон (124), пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд (105) и Антонелли (99), Бермэн занимает 14-е место (50).
Формула-2. Италия. Бермэн выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дюрксен – 3-й, Хаджар – 10-й, Антонелли – 18-й
Формула-2. Италия. Мэлоуни выиграл квалификацию, Хаджар – 2-й, Арон – 3-й, Антонелли – 6-й, Бермэн – 8-й
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