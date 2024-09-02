Андреа Стелла: «Макларен» должен создать Норрису наилучшие условия для борьбы за титул с Ферстаппеном»

«Макларен» поддержит Норриса в борьбе за чемпионство с Ферстаппеном

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла признал, что Ландо Норрис может бороться за личное первенство с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, поэтому команда готова помочь своему лидеру.

Ранее «Макларен» позволял Оскару Пиастри сражаться с Норрисом, чем австралиец воспользовался на Гран-при Италии , опередив напарника на старте.

Менеджер также отреагировал на слова Ферстаппена после болезненной гонки – чемпион заявил, что «оба титула нереалистичны».

«Макс хорош даже на словах, не только на трассе. Он знает, что в данный момент его машина создает некоторые проблемы. Однако нам необходимо лучше использовать возможности, которые, похоже, предоставляет «Ред Булл» своей неспособностью сражаться на подиумы, в отличие от своего обычного состояния. Надеюсь, в будущем мы часто будем оказываться в подобных ситуациях.

[«Макларен» поменяет внутренние правила] чтобы они позволили нам наилучшим образом сражаться за чемпионство как в зачете конструкторов, так и в зачете пилотов.

Теперь мы должны признать, что возможен не только командный титул, но – учитывая скорость болида в данный момент и некоторые проблемы «Ред Булл» – даже личное чемпионство, безусловно, возможно.

Если мы можем достичь обеих целей, надо создать команде и Ландо наилучшие условия для погони. С математической точки зрения, оба гонщика способны претендовать на титул, но у Ландо лучше ситуация, если говорить о числах и борьбе с Максом Ферстаппеном. Так что, если мы хотим поддержать одного пилота, нужно выбрать того, кто в более выгодном положении», – отметил Стелла.

Макс Ферстаппен: «Оба титула нереалистичны»

Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при