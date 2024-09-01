«Макларен» до 8 очков сократил отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов

«Макларен» не смог обогнать «Ред Булл » в командном зачете на Гран-при Италии, но вплотную приблизился к действующим чемпионам мира.

Оскар Пиастри и Ландо Норрис финишировали вторым и третьим в Монце (британец также заработал балл за лучший круг), в то время как Макс Ферстаппен стал шестым, а Серхио Перес – восьмым.

После этапа «Макларен» и «Ред Булл» разделяют восемь очков (438 против 446).

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024

Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й