«Макларен» до 8 очков сократил отставание от «Ред Булл» в Кубке конструкторов
«Макларен» не смог обогнать «Ред Булл» в командном зачете на Гран-при Италии, но вплотную приблизился к действующим чемпионам мира.
Оскар Пиастри и Ландо Норрис финишировали вторым и третьим в Монце (британец также заработал балл за лучший круг), в то время как Макс Ферстаппен стал шестым, а Серхио Перес – восьмым.
После этапа «Макларен» и «Ред Булл» разделяют восемь очков (438 против 446).
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2024
Гран-при Италии-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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