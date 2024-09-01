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Кевин Магнуссен о дисквалификации: «Вообще не понимаю штраф в Монце. Где логика?»

Магнуссен «в замешательстве» от штрафа, приведшего к бану

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не согласен с наказанием, которое получил за столкновение с соперником из «Альпин» Пьером Гасли на Гран-при Италии.

Датчанин набрал 12 штрафных баллов за последний год и пропустит этап в Азербайджане.

«Я разочарован штрафом. Вообще его не понимаю. Просто откровенно в замешательстве. Я и Гасли плотно сражались в четвертом повороте, произошел легкий контакт, мы оба пропустили поворот, затем вернулись на трассу, и ни одна из машин не получила повреждений, это никак не повлияло на наши гонки. Но я получаю десятисекундный штраф.

А на первом круге был момент между Риккардо и Нико [Хюлькенбергом]. Риккардо выдавил Нико на траву на скорости в 300 км/ч, полностью разрушил гонку Нико, были огромные последствия и повреждения болида Нико. Но он получает пятисекундный штраф.

Где логика? Я просто не понимаю», – отметил Магнуссен.

Кевин также прокомментировал дисквалификацию:

«Я могу вернуться в Сингапуре, и у меня будет ноль баллов. Я только от вас (журналистов – Спортс) знаю, что получил два балла, официально я не слышал. Так что не знаю.

Я всегда говорю, что не буду сдерживаться. Это бессмысленно. И сегодня я заработал очко.

Я приму это очко. И, пожалуй, два штрафных балла тоже. Увидимся».

Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Италии
logoФИА
Гран-при Сингапура
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
регламент
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoПьер Гасли
logoХаас
Гран-при Азербайджана
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