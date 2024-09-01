Кевин Магнуссен о дисквалификации: «Вообще не понимаю штраф в Монце. Где логика?»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен не согласен с наказанием, которое получил за столкновение с соперником из «Альпин» Пьером Гасли на Гран-при Италии.
Датчанин набрал 12 штрафных баллов за последний год и пропустит этап в Азербайджане.
«Я разочарован штрафом. Вообще его не понимаю. Просто откровенно в замешательстве. Я и Гасли плотно сражались в четвертом повороте, произошел легкий контакт, мы оба пропустили поворот, затем вернулись на трассу, и ни одна из машин не получила повреждений, это никак не повлияло на наши гонки. Но я получаю десятисекундный штраф.
А на первом круге был момент между Риккардо и Нико [Хюлькенбергом]. Риккардо выдавил Нико на траву на скорости в 300 км/ч, полностью разрушил гонку Нико, были огромные последствия и повреждения болида Нико. Но он получает пятисекундный штраф.
Где логика? Я просто не понимаю», – отметил Магнуссен.
Кевин также прокомментировал дисквалификацию:
«Я могу вернуться в Сингапуре, и у меня будет ноль баллов. Я только от вас (журналистов – Спортс) знаю, что получил два балла, официально я не слышал. Так что не знаю.
Я всегда говорю, что не буду сдерживаться. Это бессмысленно. И сегодня я заработал очко.
Я приму это очко. И, пожалуй, два штрафных балла тоже. Увидимся».
Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов
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