Машина безопасности врезалась в барьеры перед Гран-при Италии
Бернд Майлендер попал в аварию за рулем машины безопасности в Монце.
Сэйфти-кар врезался в барьеры на высокой скорости в повороте «Параболика» во время проверки трассы перед Гран-при Италии, передает журналист Крис Медланд. Экипаж самостоятельно выбрался из автомобиля и не получил серьезных травм.
Экскурсия по фону для «Ф-1» в Италии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями местных пилотов)
Фото: The Race; соцсети Эрика ван Харена
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Криса Медланда
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