Машина безопасности врезалась в барьеры перед Гран-при Италии

Бернд Майлендер попал в аварию за рулем машины безопасности в Монце.

Сэйфти-кар врезался в барьеры на высокой скорости в повороте «Параболика» во время проверки трассы перед Гран-при Италии , передает журналист Крис Медланд. Экипаж самостоятельно выбрался из автомобиля и не получил серьезных травм.

Экскурсия по фону для «Ф-1» в Италии: что за город, как там смотрят гонку и развлекают (с комментариями местных пилотов)

Фото: The Race ; соцсети Эрика ван Харена