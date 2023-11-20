Перес – вице-чемпион, Ферстаппен догнал Феттеля, люк сломал «Феррари» Сайнса и вызвал иск выгнанных фанатов и другие события Гран-при Лас-Вегаса

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен одержал 53-ю победу и сравнялся с Феттелем, больше – только у Хэмилтона и Михаэля Шумахера. Леклер обогнал Переса на последнем круге в борьбе за второе место и завоевал звание гонщика дня, все результаты – здесь.

2. Перес стал вице-чемпионом, «Ред Булл» впервые занял первые два места в личном зачете и побил рекорд «Мерседеса» по победам за сезон.

3. Леклер выиграл поул и в 12-й раз подряд его не реализовал, почти повторив рекорд «Ф-1».

4. Провал первого гоночного дня в истории Гран-при Лас-Вегаса: через восемь минут после старта первой практики незакрепленный люк повредил машины Сайнса и Окона (на этом сессию завершили), вторую тренировку отложили до 2:30 ночи по местному времени.

Болельщиков выгнали с трибун перед единственной полноценной практикой дня, предложив в качестве компенсации купоны на покупку атрибутики на 200 долларов, в ответ против организаторов Гран-при подали иск.

«Феррари» пересобрала «две трети» автомобиля, команде не разрешили поменять элементы силовой установки без штрафа. Карлос потерял десять позиций на старте гонки и не скрывал возмущения, «Мерседес» отрицает причастность к наказанию.

5. Опасная авария отправила Норриса в больницу на обследование. Ландо выписался в тот же день и рассказал, как сорвало его машину.

6. «Феррари» обеспечила огненную развязку в борьбе за второе место в Кубке конструкторов – отставание от «Мерседеса» сократилось до четырех баллов. Вольфф рассчитывает на финал с «нормальным гоночным директором», но в Вегасе методы босса не сработали – сотрудникам запретили играть в казино во время уик-энда.

7. Ферстаппен сменил гнев на милость: Макс почувствовал себя «клоуном» на церемонии открытия, заявил, что «напиться в стельку» можно и на Ибице, раскритиковал конфигурацию трассы. После победы чемпион рассказал, что получил удовольствие от веселой гонки с множеством сражений и с нетерпением ждет Гран-при Лас-Вегаса-2024.

8. Макс сцепился и с Оконом: назвал соперника «тупым идиотом» в квалификации. «Если ты подрезал меня, я подрежу тебя», – прокомментировал пилот «Ред Булл» действия на трассе, у Эстебана свое объяснение.

9. Боттас выпустил календарь со своими фото в жанре ню для сбора средств на борьбу с раком простаты.

10. Жак Вильнев женился в Лас-Вегасе – в первой в истории «Ф-1» свадебной часовне на территории паддока.

11. Подробнейший Абитебуль о Риккардо: экс-босс «Рено» предчувствовал свое увольнение, подписывая Дэна, команда не была готова к топ-пилоту, австралиец рано ушел из «Макларена».

⏱️ Хроника Гран-при: аварии, героический Леклер, штраф Ферстаппена, битва трех машин за победу

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса

🏍️ Результаты других серий

1. Борьба за титул MotoGP: Мартин выиграл спринт, но стал десятым в гонке и обвинил шину «Мишлен» в «украденном» чемпионстве, Баньяя финишировал вторым и оторвался на 21 очко перед финальным этапом, ди Джанантонио одержал первую победу, Марини взял поул.

2. Эванс выиграл последний этап сезона WRC у Ожье и Рованперы.

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1. Гран-при Абу-Даби «Ф-1» – «Мерседес» и «Феррари» решат судьбу второго места (24-26 ноября).

2. Последний этап сезона MotoGP – Баньяя и Мартин разыграют титул (24-26 ноября).

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