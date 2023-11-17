Организаторы Гран-при Лас-Вегаса закрыли все фан-зоны за 60 минут до старта 2-й практики

Теги Формула-1 регламент Гран-при Лас-Вегаса Авто

Организаторы закрыли все фан-зоны до старта 2-й практики в Лас-Вегасе.

В заявлении организаторов Гран-при Лас-Вегаса отмечается, что в силу необходимости решения определенных проблем с логистикой, все фан-зоны вокруг трассы Гран-при Лас-Вегаса были закрыты и должны быть освобождены от зрителей после 01:30 по местному времени.

При этом старт второй практики намечен на 02:30 по местному времени.

Тото Вольфф: «Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vizl
реально цирк
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AgipTm
позорище, люди купили офигенно дорогие билеты, ждали до 2 ночи и их выгнали с трибун в итоге..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Омельянович
Только что посмотрел с каким презрением Волфф отвечал на вопрос о том, что ГП фиаско. "Да как вы смеете такое говорить о чуть ли не святых Либерти ! Завтра все забудут об этом!" и тд.
И чувак, у которого хватило денег только на практику просто посмотреть любимые болиды в первый день такой : "эээм, ну да, спасибо за великолепные 9 минут"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий