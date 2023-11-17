Организаторы Гран-при Лас-Вегаса закрыли все фан-зоны за 60 минут до старта 2-й практики

Организаторы закрыли все фан-зоны до старта 2-й практики в Лас-Вегасе.

В заявлении организаторов Гран-при Лас-Вегаса отмечается, что в силу необходимости решения определенных проблем с логистикой, все фан-зоны вокруг трассы Гран-при Лас-Вегаса были закрыты и должны быть освобождены от зрителей после 01:30 по местному времени.

При этом старт второй практики намечен на 02:30 по местному времени.

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