Организаторы Гран-при Лас-Вегаса закрыли все фан-зоны за 60 минут до старта 2-й практики
Организаторы закрыли все фан-зоны до старта 2-й практики в Лас-Вегасе.
В заявлении организаторов Гран-при Лас-Вегаса отмечается, что в силу необходимости решения определенных проблем с логистикой, все фан-зоны вокруг трассы Гран-при Лас-Вегаса были закрыты и должны быть освобождены от зрителей после 01:30 по местному времени.
При этом старт второй практики намечен на 02:30 по местному времени.
Тото Вольфф: «Организаторы разберутся, починят крышки люков, и завтра утром об этом никто и не вспомнит»
И чувак, у которого хватило денег только на практику просто посмотреть любимые болиды в первый день такой : "эээм, ну да, спасибо за великолепные 9 минут"