Фелипе Масса: «Хэмилтон и Алонсо не победили бы Ферстаппена в «Ред Булл»

Теги Фелипе Масса Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Масса убежден, что Ферстаппен обыграл бы Хэмилтона и Алонсо в «Ред Булл».

Многократные чемпионы мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») не смогли бы соревноваться с Максом Ферстаппеном, если бы заменили Серхио Переса в «Ред Булл», заявил бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса.

Бразилец подчеркнул, что коллектив из Милтон-Кейнса поступает мудро, не расторгая контракт с Пересом, который проводит сезон-2023 крайне неудачно.

«Пока Макс доволен, а команда выигрывает чемпионат гонщиков и Кубок конструкторов, логично оставить все как есть. Видно, что Максу комфортно в болиде, он выигрывает почти все гонки. Любое изменение для него будет означать ухудшение.

В этом сезоне Макс выступает невероятно здорово, на беспрецедентном уровне. Даже если посадить в другой болид «Ред Булл» Льюиса Хэмилтона или Фернандо Алонсо, это мало что поменяло бы. Может, слегка, но, поверьте, даже они не победили бы Макса», – сказал Масса.

В то же время Фелипе сообщил, что понимает болельщиков, которые поддержали бы замену Переса на более конкурентоспособного гонщика:

«Давайте честно признаемся, мы бы предпочли наблюдать за чемпионатом, судьба которого решается в последнем повороте или на последнем круге, как в 2021 году в Абу-Даби. Если рассуждать с этой точки зрения, то хотелось бы увидеть в «Ред Булл» лучшего пилота после Макса».

Росс Браун: «Хотел бы увидеть в «Ред Булл» более конкурентоспособного пилота, чем Перес. Росберг и Хэмилтон выдали прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса»

Сириль Абитебуль: «Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Перес, который через многое прошел»

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Алонсо даже Физикеллу победить не мог, пока итальянца откровенно руинить не стали:))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Такума Сато > Алонсо
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
хах ну как не сказать такое, если один «отобрал» титул, а второй самоуважение Массы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Incendier Deafening
Ответ rigobersong
Такума Сато > Алонсо
Шаришь брат. Сначала задвигали Физикеллу, прям сливали откровенно, потом взяли на место неугодного, терпилу Трулли, которому сразу сказали, что ты Боттас и попробуй только рыпаться. Потом грязные игры с Люисом в Макларене, потом «яневиноватая» с Пике, потом Масса говорит, что Фуфлик под себя всё делал в грязной манере со Сантандером (аля как Сасайнса тащат), токсичная Хонда-Макларен, потом позорные Вэки, Леманы, где он был водоносом Накаджимы, Сато и прочих, где тащили этого бездаря который больше всех сливался. Потом вылазит петушила Великий Фуфлонсо и задвигает сказки про талант))) вся карьера позорная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Очень хотел бы чтобы Алонсо был напарником ферстаппена. С удовольствием посмотрел бы как заткнулись бы все эти эксперты боготворящие тапка, после того как Алонсо сделал бы с ним тоже самое, что с Массой и Райкконеном. Вы должны понять одну очевидную вещь, Великий Фернандо Алонсо это не Перес, Албон или Гасли и даже не Риккардо при всем уважении, это иной уровень, он на несколько ступеней выше их в иерархии гонщиков. Алонсо это высшая ступень развития пилота, он идеален, Ферстаппен бы ему проиграл, очень жаль, что Хорнер очкует подписать Алонсо, потому что Фернандо Алонсо это не вторикелла, любой в пелетоне знает, что Фернандо переходит в новую команду чтобы размазать напарника, быть лидером команды, понятия "вторикеллить" для него в принципе не существует
«Великий» Эксперт по Алонсо на связи, только сегодня со 100 граммами)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий