Фелипе Масса: «Хэмилтон и Алонсо не победили бы Ферстаппена в «Ред Булл»

Масса убежден, что Ферстаппен обыграл бы Хэмилтона и Алонсо в «Ред Булл».

Многократные чемпионы мира («Мерседес») и Фернандо Алонсо (« ») не смогли бы соревноваться с , если бы заменили в «Ред Булл», заявил бывший пилот «Формулы-1» .

Бразилец подчеркнул, что коллектив из Милтон-Кейнса поступает мудро, не расторгая контракт с Пересом, который проводит сезон-2023 крайне неудачно.

«Пока Макс доволен, а команда выигрывает чемпионат гонщиков и Кубок конструкторов, логично оставить все как есть. Видно, что Максу комфортно в болиде, он выигрывает почти все гонки. Любое изменение для него будет означать ухудшение.

В этом сезоне Макс выступает невероятно здорово, на беспрецедентном уровне. Даже если посадить в другой болид «Ред Булл» Льюиса Хэмилтона или Фернандо Алонсо, это мало что поменяло бы. Может, слегка, но, поверьте, даже они не победили бы Макса», – сказал Масса.

В то же время Фелипе сообщил, что понимает болельщиков, которые поддержали бы замену Переса на более конкурентоспособного гонщика:

«Давайте честно признаемся, мы бы предпочли наблюдать за чемпионатом, судьба которого решается в последнем повороте или на последнем круге, как в 2021 году в Абу-Даби. Если рассуждать с этой точки зрения, то хотелось бы увидеть в «Ред Булл» лучшего пилота после Макса».

Росс Браун: «Хотел бы увидеть в «Ред Булл» более конкурентоспособного пилота, чем Перес. Росберг и Хэмилтон выдали прекрасный сезон, несмотря на доминирование «Мерседеса»

Сириль Абитебуль: «Ферстаппен настолько силен, что способен уничтожить даже такого гонщика, как Перес, который через многое прошел»