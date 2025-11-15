  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Проблема Пиастри в том, что у него нет скорости. Но я бы пока не стал исключать его из борьбы за титул»
Хуан-Пабло Монтойя: «Проблема Пиастри в том, что у него нет скорости. Но я бы пока не стал исключать его из борьбы за титул»

Пиастри сохраняет шансы на титул – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Оскар Пиастри еще может обойти своего напарника Оскара Пиастри в борьбе за победу в чемпионате.

В то же время Макс Ферстаппен, по мнению Монтойи, из борьбы за титул выбыл.

За три Гран-при до финиша сезона Норрис в общем зачете опережает Пиастри на 24 очка, а Ферстаппен отстает на 49 очков.

«У Ландо Норриса есть риск расслабиться из-за такого преимущества по очкам в общем зачете, как ранее это произошло с Оскаром Пиастри. Так что Ландо нужно быть осторожным. При этом, реалистично оценивая ситуацию, Норрис может финишировать прямо позади Пиастри во всех оставшихся гонках, и при этом все равно выиграть чемпионат.

Проблема Пиастри в том, что у него нет скорости. Когда в последней гонке он оказался на втором месте после инцидента с участием Антонелли и Леклера, Норрис сумел от него просто уехать.

Норрис оторвался от Пиастри на 7-8 секунд. И в чем на этот раз оправдание Пиастри? В Мехико это были проблемы из-за низкого уровня сцепления болида с трассой, в Бразилии на трассе слишком неровное покрытие, в Лас-Вегасе «Макларен» должен смотреться не так сильно из-за необходимости настроек болида на низкий уровень прижимной силы. Полагаю, что «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл» будут сильны в Лас-Вегасе, так что если Пиастри средне проведет эту гонку, он может потерять 10-15 очков.

Я бы пока не стал исключать Пиастри и борьбы за победу в чемпионате. Вполне может получиться так, что он выиграет в Лас-Вегасе, а Норрис, допустим, сойдет с дистанции. И тогда уже Пиастри будет лидировать в чемпионате с преимуществом в одно очко. Так что тут еще ничего не закончено, впереди может быть еще много изменений.

Но вот кто уже выбыл из чемпионской гонки, так это Макс Ферстаппен. Его отставание в чемпионате слишком велико, и оба «Макларена» точно не сойдут в двух из трех оставшихся гонках», – рассказал Монтойя.

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
