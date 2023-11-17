1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Первую в истории тренировку перед Гран-при Лас-Вегаса досрочно завершили красными флагами спустя несколько минут после старта.

На трассе остановился пилот « » , столкнувшийся с техническими проблемами. Сессию прервали, гонщик покинул болид. На машине испанца предположительно отключился мотор.

Работники автодрома внимательно изучали полотно, после чего «Ф-1» объявила, что практика не будет возобновлена.

ФИА сообщила, что решение вызвано плохо закрепленным дорожным люком, который и стал причиной инцидента. Гонщики провели на треке менее десяти минут под зелеными флагами.

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