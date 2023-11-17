1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Первую в истории тренировку перед Гран-при Лас-Вегаса досрочно завершили красными флагами спустя несколько минут после старта.

На трассе остановился пилот «Феррари» Карлос Сайнс, столкнувшийся с техническими проблемами. Сессию прервали, гонщик покинул болид. На машине испанца предположительно отключился мотор.

Работники автодрома внимательно изучали полотно, после чего «Ф-1» объявила, что практика не будет возобновлена.

ФИА сообщила, что решение вызвано плохо закрепленным дорожным люком, который и стал причиной инцидента. Гонщики провели на треке менее десяти минут под зелеными флагами.

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24 комментария

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Kasper N . P .
Ответ TravenS
Ferrari moment
Не его вина. Макс прав был насчет Вегаса этого. Картинка кстати отстой, слишком борщ с этими огнями, китайская игрушка какая-то. Сингапур гораздо красивее смотрится
+40
-1
+39
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jzr3
Cамая у6огая трасса в чемпионате,вобще никакая.Думал хотя бы красивая внешне , ниразу
+20
-1
+19
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topsatan
Вот где точно подходит выражение дно пробито)
+16
0
+16
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Alex_nder
Из-за кочки, на которой подпрыгнул Сайнс и его двигло заглохло, сессию уже не возобновят, 9 мин это ппц конечно. Люди такие деньги заплатили за 10 мин. Даже предстать сложно, сколько можно было бы получить удовольствия, спуская эти деньги в казино, а там еще бесплатно наливают, только за чаевые:)
+15
-1
+14
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Booligan
Хотелось бы гололёд в день гонки
+12
0
+12
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Сергей Евсеев
Ответ Alex_nder
Из-за кочки, на которой подпрыгнул Сайнс и его двигло заглохло, сессию уже не возобновят, 9 мин это ппц конечно. Люди такие деньги заплатили за 10 мин. Даже предстать сложно, сколько можно было бы получить удовольствия, спуская эти деньги в казино, а там еще бесплатно наливают, только за чаевые:)
Это не кочка, это дорожный люк. Феерический позор конечно вышел. Это какой прижим они генерируют, что этой силой чугунные люки подпрыгивают и бьют по днищу. Еще и у Окона шасси под замену, за 10 минут - минус две машины. Легендарная гонка.
+10
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+10
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А.Д.
хорошо, что это вылезло на тренировке, а не в гонке кому-то этот люк в кокпит прилетел
+9
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Миляуша Хусаинова
Колхоз! Колхоз североамериканский!
+4
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А не спеть ли мне песню...
Если бы такое произошло на Гран При России, ох, чтоб тут началось...
+3
-1
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Evgeny Trifonov
какой-то колхоз
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bublgum
Страна третьего мира не может подготовить трассу для гонок ф1... хотя что ещё можно ожидать от страны бомжей и голодранцев...
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R0mari0
Такой позор. Надеюсь это последний гран при Вегаса в истории ф1
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irs118return
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американский говноэтап рухнул неначавшись😄
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RusSt
Позорище. Для ф1 этот этап про шоу а не гонки, миллиард вбухали в шоу а на трассу забили
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Сергей Евсеев
Такой же Сингапур по картинке, только с очень-очень-очень длинной прямой.
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mickpleasant
хорошая практика получилась, покатались 10 минут и хватит 😂
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Мишаня Кашников
у нас бы ппц истерика была, если наши организаторы так на лажали
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Birdman
Ответ R0mari0
Такой позор. Надеюсь это последний гран при Вегаса в истории ф1
Там на 10 лет контракт подписан 🤣
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Jesse Boy
и орги такие:"Люк, тебе ######" (как "твой отец", тока ######)
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Luca di Montezemolo
Уровень организации впечатляет, зато самые дорогие билеты.
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loginov8ynwa
###### рот этого казино, #####
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Grigpar
Зато хайпа вокруг Вегаса поднимали будто бы гран-при года.
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Егор Арефьев
И именно такой видят Формулу 1 Либерти? Красночной, ночной и неспортивной? Спасибо, мне такая не нужна, как и думаю многим зрителям
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