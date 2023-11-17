1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
Первую в истории тренировку перед Гран-при Лас-Вегаса досрочно завершили красными флагами спустя несколько минут после старта.
На трассе остановился пилот «Феррари» Карлос Сайнс, столкнувшийся с техническими проблемами. Сессию прервали, гонщик покинул болид. На машине испанца предположительно отключился мотор.
Работники автодрома внимательно изучали полотно, после чего «Ф-1» объявила, что практика не будет возобновлена.
ФИА сообщила, что решение вызвано плохо закрепленным дорожным люком, который и стал причиной инцидента. Гонщики провели на треке менее десяти минут под зелеными флагами.
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