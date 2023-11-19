Против Гран-при Лас-Вегаса подали коллективный иск фанаты, удаленные перед 2-й практикой

Болельщики «Формулы-1» подали в суд на Гран-при Лас-Вегаса.

Зрители, которым в четверг удалось посмотреть около восьми минут сессий вместо ожидаемых 120, подали коллективный иск против организаторов первого в истории Гран-при Лас-Вегаса.

Первая тренировка продлилась около восьми минут под зелеными флагами, после чего сессию остановили из-за инцидентов, вызванных незакрепленным люком. Вторую тренировку перенесли с полночи на 2:30 по местному времени из-за работ на автодроме. Перед тем, как болиды вернулись на трассу, оставшихся болельщиков удалили с трибун. Организаторы мотивировали решение невозможностью обеспечить безопасность фанатов.

Впоследствии Гран-при Лас-Вегаса предложил зрителям, купившим билеты на один день, купоны на 200 долларов, которые можно потратить на покупку атрибутики в официальном магазине этапа.

Юридические конторы Dimopoulos Law Firm и JK Legal & Consulting подали коллективный иск от лица 35000 болельщиков, которые купили билеты на две практики. В качестве ответчиков указаны «Либерти Медиа» под брендом Гран-при Лас-Вегаса (фирма, владеющая «Ф-1», является промоутером гонки) и строительная компания TAB Contractors, занимающаяся обслуживанием трека.

Организаторов обвиняют в «нарушении контракта, халатности и недобросовестной торговой практике». Юристы требуют у Гран-при компенсации в размере 30 000 долларов на человека.

Фанатам, удаленным перед 2-й практикой в Лас-Вегасе, предложили купоны на атрибутику на $200

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