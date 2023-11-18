В «Мерседесе» назвали «спекуляциями» информацию о своей роли в штрафе Сайнса

В « » отрицают, что повлияли на решение стюардов оштрафовать пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Скудерия была вынуждена заменить батарею на болиде Сайнса из-за незакрепленного люка после практики к Гран-при Лас-Вегаса. «Феррари» обратилась к судьям с просьбой заменить детали без штрафа, но получила отказ. Карлос потеряет десять позиций на старте гонки.

Как сообщал комментатор Sky Sports Дэвид Крофт, была готова освободить Сайнса от наказания, если на это согласятся все команды. Один из коллективов – предположительно, «Мерседес» – выступил против.

Коллеге Крофта Теду Кравицу объяснили в немецкой команде, что данная история не соответствует действительности – «Мерседес» не мог повлиять на решение судей, поскольку регламент применили верно.

«Я обратился к «Мерседесу» и спросил, правда ли там выступили против послабления для Сайнса? Мне ответили: «Нет, конечно, нет, это чистые спекуляции. Есть такой прецедент, что штраф назначают, даже если нарушение произошло не по вине гонщика или команды. В правилах нет различий». Так сказал и стюард.

Точка зрения «Мерседеса» состоит в том, что команда не имела возможности оспорить какое бы то ни было послабление. Если бы правила применили неправильно и послабление бы сделали, тогда такая возможность бы появилась.

Думаю, в таком случае «Мерседес» выступил бы против – пожалуй, как и другие команды. Ведь нельзя неправильно применять правила, не так ли?» – рассказал Кравиц.

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