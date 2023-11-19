Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Леклер – гонщик дня по итогам заезда в Лас-Вегасе.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Лас-Вегасе Леклер, стартовавший с поула, на протяжении всей гонки боролся с двумя пилотами « » и в итоге финишировал вторым, обогнав Серхио Переса на последнем круге гонки.

Гран-при Лас-Вегаса: лучший шанс Леклера наконец-то победить