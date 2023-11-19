Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса
Леклер – гонщик дня по итогам заезда в Лас-Вегасе.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Лас-Вегасе Леклер, стартовавший с поула, на протяжении всей гонки боролся с двумя пилотами «Ред Булл» и в итоге финишировал вторым, обогнав Серхио Переса на последнем круге гонки.
Гран-при Лас-Вегаса: лучший шанс Леклера наконец-то победить
ошиблись не Феррари а организаторы которые из-за пары обломков дали сейфти хотя можно было обойтись с виртуальным сейфти каром.
и до сейфти кара РБ Переса уехал от Феррари Сайнса на 15секунд.
"И с шинами в итоге лучше обращались"
Без теханализа было заметно, Феррари заметно хуже и дольше прогревает шины, чем Ред Булл - это было видно и на Ферстаппена после старта, когда тот обогнал и оторвался более чем на 2,5 секунды и только спустя несколько кругов Шарль начал отыгрывать по паре десятых.
то же самое было с сэфити-каром, когда Шарль не мог оторваться после рестарта от Переса до включения ДРС и только после обгона через пару кругов, он вернул позицию, но там уже сзади был более быстрый Ферстаппен.
Ну и откровенное невезение с сэфити-каром. Уже не в первый это с Феррари. Сколько болею, очень часто Феррари не везёт с ними. Плюс в последние годы было несколько эпизодов, когда вот как сейчас можно было обойтись без сэфити-кара или максимуму дать виртуальный сэфити-кар - ведь особой опасности не было, Норрис был далеко в кармане, а те несколько обломков быстро убрали.
Гонка вышла интересной. Штраф Ферстаппену справедливый. Чеко молодец, но на последнем круге надо как-то хотя бы изобразить оборону. Просто займи внутреннюю траекторию.