Леклер был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Лас-Вегаса

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер – гонщик дня по итогам заезда в Лас-Вегасе.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Лас-Вегасе Леклер, стартовавший с поула, на протяжении всей гонки боролся с двумя пилотами «Ред Булл» и в итоге финишировал вторым, обогнав Серхио Переса на последнем круге гонки.

Гран-при Лас-Вегаса: лучший шанс Леклера наконец-то победить

12 комментариев

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ffmp
Абсолютно заслуженно. Сделал все что мог и выдал всего себя на все 100%
+17
-5
+12
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United_LP
Сейфти кар здорово помог РБ.
+7
-1
+6
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Сергей Евсеев
Ответ Фанат спорта01
Настолько быстрее что Ферстаппен легко объехал и уехал от Шарля? ошиблись не Феррари а организаторы которые из-за пары обломков дали сейфти хотя можно было обойтись с виртуальным сейфти каром.
Уехал на свежих шинах. А на одинаковых шинах мы видели, что преимущество было у Феррари. Да и Перес не смог на свежих шинах удержать второе место - вот и ответ. Леклеру нужно было останавливаться, он легко бы прошел Переса после рестарта.
+4
0
+4
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irs118return
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справедливо
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Дмитрий Воронцов
Справедливо. Как лев бился с самовозками
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Chewey
Лучшая гонка в сезоне от Леклера
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Brigande
Есть ощущение , что заедь под сейфти Каром за медиумом , мог бы выиграть. Все таки на первом отрезке хорошо работали на этом комплекте , а тут на полупустой машине нужно было бы примерно такой же отрезок выдать . Есть вариант конечно , что убил бы резину в борьбе с двумя РБ . Неоднозначная ситуация и винить стратегов нет смысла сейчас , но то что обоим РБ вновь повезло с сейфти Каром , который как раз и вызвал Макс , это факт.
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Фанат спорта01
Ответ Сергей Евсеев
Феррари была быстрейшей машиной в гонке. И с шинами в итоге лучше обращались, сами проиграли гонку в очередной раз. Гонка вышла интересной. Штраф Ферстаппену справедливый. Чеко молодец, но на последнем круге надо как-то хотя бы изобразить оборону. Просто займи внутреннюю траекторию.
Настолько быстрее что Ферстаппен легко объехал и уехал от Шарля?
ошиблись не Феррари а организаторы которые из-за пары обломков дали сейфти хотя можно было обойтись с виртуальным сейфти каром.
+4
-4
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Фанат спорта01
Ответ Сергей Евсеев
Уехал на свежих шинах. А на одинаковых шинах мы видели, что преимущество было у Феррари. Да и Перес не смог на свежих шинах удержать второе место - вот и ответ. Леклеру нужно было останавливаться, он легко бы прошел Переса после рестарта.
посмотри на Сайнса и Переса которые были на одинаковой тактике.
и до сейфти кара РБ Переса уехал от Феррари Сайнса на 15секунд.
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M93
Ответ Сергей Евсеев
Феррари была быстрейшей машиной в гонке. И с шинами в итоге лучше обращались, сами проиграли гонку в очередной раз. Гонка вышла интересной. Штраф Ферстаппену справедливый. Чеко молодец, но на последнем круге надо как-то хотя бы изобразить оборону. Просто займи внутреннюю траекторию.
Гонку нужно смотреть внимательно.

"И с шинами в итоге лучше обращались"
Без теханализа было заметно, Феррари заметно хуже и дольше прогревает шины, чем Ред Булл - это было видно и на Ферстаппена после старта, когда тот обогнал и оторвался более чем на 2,5 секунды и только спустя несколько кругов Шарль начал отыгрывать по паре десятых.
то же самое было с сэфити-каром, когда Шарль не мог оторваться после рестарта от Переса до включения ДРС и только после обгона через пару кругов, он вернул позицию, но там уже сзади был более быстрый Ферстаппен.

Ну и откровенное невезение с сэфити-каром. Уже не в первый это с Феррари. Сколько болею, очень часто Феррари не везёт с ними. Плюс в последние годы было несколько эпизодов, когда вот как сейчас можно было обойтись без сэфити-кара или максимуму дать виртуальный сэфити-кар - ведь особой опасности не было, Норрис был далеко в кармане, а те несколько обломков быстро убрали.

Гонка вышла интересной. Штраф Ферстаппену справедливый. Чеко молодец, но на последнем круге надо как-то хотя бы изобразить оборону. Просто займи внутреннюю траекторию.
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