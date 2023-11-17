Макс Ферстаппен: «В своей жизни я выступал на многих трассах, которые понравились мне намного больше»

Ферстаппен остался не в восторге от трассы Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » подвел итоги первой и второй сессии, отметив, что ему не понравился трек.

«Трасса была довольно скользкой. Хотя понятно, что в первой практике мы провели на треке совсем мало времени и не успели накатать траекторию. Думаю, к концу второй практики состояние трассы немного улучшилось. Самое главное – мы в полном объеме выполнили рабочую программу, которую запланировали на сегодня.

Понравилось ли мне выступать на этой трассе? Нет. В своей жизни я выступал на многих трассах, которые понравились мне намного больше. Свое мнение я высказал еще вчера и не сказал бы, что сегодня, оказавшись на треке, нашел для себя что-то новое. Так что ничего страшного, нужно просто продолжать.

Что касается шин, то «софт» на одном быстром круге работает очень неплохо. На длинной же дистанции работать было чуть трудно. «Софт» работал не очень хорошо, поэтому мы довольно быстро перешли на «медиум». Хотя, как показалось, даже с «медиумом» работать тут не так просто.

Так что нам нужно будет изучить данные и понять, как мы сможем улучшить ситуацию с износном шин на длинной дистанции. Мы по-прежнему очень неплохо смотримся на фоне других, но я думаю, что мы способны на большее. Так что да, все не так просто, как могло показаться», – рассказал .

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