Фредерик Вассер: «Феррари» поменяет две трети машины Сайнса. Сессия ########, Карлос пропустит 2-ю практику. Неприемлемо»

Вассер крайне недоволен трассой, вызвавшей поломку болида Сайнса.

Гонщик «Феррари» остановился на треке спустя примерно восемь минут после старта первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса из-за удара о незакрепленный люк. Сессию завершили красными флагами.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер не скрывал своего разочарования.

«Карлос сказал, что он что-то ударил на трассе, и мы не знали, в чем дело. Мы полностью повредили монокок, мотор и батарею. Это неприемлемо.

Сессия для Карлоса ########, и он не выступит во второй практике, это точно, потому что мы вынуждены поменять две трети машины», – сообщил Фред.

У менеджера также спросили об уик-энде в Лас-Вегасе в целом, однако он был «не в настроении говорить что-либо позитивное», передает Sky Sports.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

ФИА проверит все люки на трассе Гран-при Лас-Вегаса после досрочного завершения 1-й практики