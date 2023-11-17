Фредерик Вассер: «Феррари» поменяет две трети машины Сайнса. Сессия ########, Карлос пропустит 2-ю практику. Неприемлемо»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Фредерик Вассер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Вассер крайне недоволен трассой, вызвавшей поломку болида Сайнса.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс остановился на треке спустя примерно восемь минут после старта первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса из-за удара о незакрепленный люк. Сессию завершили красными флагами.

Руководитель Скудерии Фредерик Вассер не скрывал своего разочарования.

«Карлос сказал, что он что-то ударил на трассе, и мы не знали, в чем дело. Мы полностью повредили монокок, мотор и батарею. Это неприемлемо.

Сессия для Карлоса ########, и он не выступит во второй практике, это точно, потому что мы вынуждены поменять две трети машины», – сообщил Фред.

У менеджера также спросили об уик-энде в Лас-Вегасе в целом, однако он был «не в настроении говорить что-либо позитивное», передает Sky Sports.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

ФИА проверит все люки на трассе Гран-при Лас-Вегаса после досрочного завершения 1-й практики

10 комментариев

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WhitePeacock
Не удивлюсь,если за смену батареи и мотора клоуны из ФИА ему ещё и штраф дадут
Типо регламент
+16
0
+16
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tim_master
Ответ mclaren-honda
давно слово "закончена" стало матерным?
таки "пролюблено" подозреваю
+11
0
+11
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Биомеханоид
Когда Марио и Луиджи не предупредили о гонке
+5
0
+5
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Gonshic
а что с этими люками будет через 50 кругов гонки? сколько болидов будет разбито? бардак в комиссии принимавшей трассу
+4
0
+4
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George Parks
Когда в Баку случился косяк с люком, то Хаасу или Вильямсу промоутер оплатил за повреждения болида. Оплатят ли тут?
+3
0
+3
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Юрий Суетин
Ответ Gonshic
а что с этими люками будет через 50 кругов гонки? сколько болидов будет разбито? бардак в комиссии принимавшей трассу
Промоутером гонки выступают сами Либерти же. Тупо не понимали куда смотреть и что искать
+1
0
+1
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Luca di Montezemolo
Ответ WhitePeacock
Не удивлюсь,если за смену батареи и мотора клоуны из ФИА ему ещё и штраф дадут Типо регламент
Конечно дадут если превысят, хотя наверное старье стояло пятничное.
+1
0
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mclaren-honda
давно слово "закончена" стало матерным?
0
0
0
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Oleandr1965
Отличное шоу! Огненное, как любят в Америке. Осталось еще повторить прилет железяки в шлем пилота, как на ГП Венгрии 2009, и закончить историю ГП Лас-Вегаса. Братаны, это фиаско!
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-1
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Muslim Arkalaev
Вегас до сих пор контролируют мафиози, они и проспонсировали этап Ф1 в Вегасе, как рекламу для своего современного Содома и Гоморры.
+1
-1
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